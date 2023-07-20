Председатели советов многоквартирных домов станут участниками проекта «Забота. Защита. Уважение»

Губернатор Валерий Лимаренко на встрече с председателями советов многоквартирных домов Южно-Сахалинска предложил им стать волонтерами проекта «Забота. Защита. Уважение». Так они получат возможность решать не только жилищно-коммунальные вопросы жильцов, но и помогать им получить необходимые социальные услуги.

В Сахалинской области насчитывается более 1600 управдомов. Все председатели советов многоквартирных домов избраны на общих собраниях собственников помещений. По мнению главы региона, управдомы могли бы стать участниками проекта «Забота. Защита. Уважение».

Добровольцы помогают людям записаться к врачу, узнать о доступных льготах, получить уведомления от коммунальных служб, найти выгодные цены и скидки в местных магазинах, подать заявки на ремонт дворов и подъездов.

— Управдом – это уважаемый человек, к которому жильцы обращаются по вопросам коммунального характера. Именно такие волонтеры и нужны проекту «Забота. Защита. Уважение». Вы же получите дополнительные возможности, чтобы помогать людям в решении самых разных проблем. Например, вашему соседу по дому нужно устроить ребенка в школу. Или инвалиду требуется новая коляска, старая не проходит в дверной проем. После обучения, которое для вас организуют, вы будете четко знать, куда следует позвонить, к кому обратиться, чтобы быстро и эффективно помочь человеку, — сказал Валерий Лимаренко.

Подобная методика успешно применяется в островном регионе в рамках проекта «Проводники здоровья». Медицинские администраторы из числа граждан, перенесших тяжелые болезни, после специального обучения закрепляются за земляками с хроническими заболеваниями. Они записывают пациентов к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику. Каждый медицинский администратор опекает 200 жителей области. А в целом сегодня под крылом «проводников здоровья» свыше 50 тысяч сахалинцев и курильчан.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поддержал инициативу губернатора. При администрации муниципалитета будет создан городской Совет управляющих домами.

​- Мы готовы включить в Совет всех активных южносахалинцев, которые понимают, что их жизненный выбор — это оказание помощи людям. Каждый управляющий домом может стать членом городского Совета. В свою очередь мы готовы подсказывать, обучать. Координировать работу Совета будут специалисты департамента городского хозяйства. Наша основная цель — сделать так, чтобы любые чаяния жителей как можно быстрее доходили до всех уровней власти, и чтобы проблемы, которые обозначают горожане, решались в кратчайшие сроки, — отметил мэр.

Председатели советов многоквартирных домов, участвовавшие во встрече, поддержали предложение губернатора. Теперь им предстоит пройти обучение. В течение месяца они узнают, куда необходимо обращаться, чтобы помочь жильцам с той или иной проблемой, после чего они станут полноправными участниками проекта «Забота. Защита. Уважение». Предполагается, что в дальнейшем эта практика будет применяться на всей территории области.

Южносахалинцы, желающие вступить в городской Совет управляющих домами, могут обращаться в отдел по работе с управляющими организациями департамента городского хозяйства по телефонам: 300-469 (доб. 2,3), сообщает пресс-служба регионального правительства.