Представители Ассамблеи народов области выразили поддержку президенту РФ и спецоперации на Украине

Руководители национальных организаций и землячеств, входящие в Ассамблею народов Сахалинской области в ходе внеочередного заседания Совета приняли резолюцию в поддержку решений принятых президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и российской армии, выполняющей спецоперацию на Украине.

Во встрече приняли участие и председатель общественной палаты области Владимир Иконников, глава регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Коршунова, атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов, руководитель регионального отделения поискового движения РФ Артем Бандура, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Антонина Добролюбова.

После просмотра видеовыступления президента страны директор департамента общественных коммуникаций регионального правительства Егор Умнов напомнил присутствующим об истории взаимоотношений России с НАТО. В частности, он подчеркнул опасность приближения этого военно-политического блока к нашим границам. Также собравшиеся обсудили информационно-психологическое противодействие в мире, которое с конца февраля вышло на новый уровень.