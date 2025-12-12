Предстоящие выходные на островах не обещают быть тёплыми

Конец рабочей недели «взбодрил» сахалинцев изрядной холодрыгой: под утро 12 декабря в планировочном районе Луговое областного центра столбик термометра опускался до отметки минус 19 градусов, а по ощущениям было гораздо холоднее. В других районах также было не жарко, а местами прошли снег и метель. Чего ожидать на выходные?

В региональном управлении гидрометеослужбы похолодание объясняют нашествием в наши широты больших масс студёного воздуха со стороны Хабаровского края. В дальнейшем характер погоды сильно не изменится. В ночь на субботу в Южно-Сахалинске температура воздуха будет опускаться до показателей минус 19 – 21 градус, днем – до минус 7 — 9 градусов. Существенных осадков не ожидается.

В воскресенье немного потеплеет: ночью до минус 16 – 18 градусов, днем в пределах минус 1 – 3 градуса. Возможен небольшой снег.

В целом погода стабильная, чего не скажешь о Курилах. Метеорологи ожидают выхода циклона из Охотского моря к островной гряде. На официальном сайте регионального управления размещено предупреждение о том, что в ночь на 13 декабря у Охотоморского побережья Итурупа прогнозируется сильное волнение моря с высотой волн 4 метра и более. Штормить будет вплоть до вечера.

Семён РЕЧКИН.