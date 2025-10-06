Предстоящие заморозки на юге Сахалина объясняются приближением «ложбины холода»

Безликие виртуальные интернет-сервисы погоды и вполне реальные люди – специалисты регионального управления гидрометеослужбы в один голос прогнозируют заморозки на Сахалине, включая и его южную часть. В ночь на 7 октября, например, столбики термометров в областном центре опустятся до минус 2 градусов. С чем связано такое похолодание? Ведь до сих пор держалась теплая погода, и даже с превышением среднемноголетних значений. Например, среднесуточная температура минувшего воскресенья 5 октября в областном центре составила плюс 16,2 градуса при норме плюс 8,2.

Люди творческие, поэтически настроенные, называют это явление дыханием Арктики, а в сухом языке метеорологов для таких случаев применяется термин «ложбина холода». Проще говоря, к Сахалину придвинулись громадные массы холодного воздуха со стороны Колымы, где и расположился главный «морозильник» – очаг холода.

Вообще, то, что для южан в диковинку, для жителей северных районов обычная реальность. В ночь на 6 октября в Тымовском температура воздуха опускалась до минус 7,8 градуса, в Первомайском Смирныховского района – до минус 9,6 градуса, в Ныше Ногликского района до минус 6,2, в Охе до минус 5,9 градуса.

И еще. Южане ждут-не дождутся, когда потеплеют батареи в домах, и поглядывают за окно, где видят вполне еще зеленые насаждения, с отдельными вкраплениями осеннего разноцветия. А на севере 6 октября не просто летали белые мухи, а шел вполне себе зимний снег. Местами, как в Охинском районе, образовался уже и первый снеговой покров толщиной около 3 сантиметров. Осадки в виде снега на севере прогнозируются и на 7 октября.

Метеорологи говорят, что похолодание не должно продлиться долго, уже 8 октября ожидается подход циклона со стороны материка, который будет двигаться через центр острова и принесет с собой потепление. Но циклон пройдет и вновь повеет холодом. В целом же никаких аномалий не замечено, все происходящее в природе вполне соответствует «характеру» островного октября.

Что касается подключения жилых домов к системам теплоснабжения, в региональном министерстве ЖКХ сообщили, что все происходит в плановом порядке. Ранее сообщалось, что в Охинском и Северокурильском районах отопительный сезон начался еще 18 сентября, а с 1 октября готовились к подключению ещё в восемь муниципалитетов — Ногликский, Углегорский, Макаровский, Тымовский, Томаринский, Корсаковский, Смирныховский районы и Южно-Сахалинск. В ведомстве подчеркнули, что все, кто планировал, уже получают тепло.

У коммунальных служб есть четкий ориентир: начинать отопительный сезон, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже восьми градусов и продержится пять дней подряд.

К слову

В региональном министерстве ЖКХ действует телефон горячей линии, по которому можно сообщать о проблемах с подключением. Со стационарного телефона нужно набирать номер 8-800-302-0065, с мобильного: *0065.

Семён РЕЧКИН.

P.S.

По данным замдиректора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Игоря Попова, на 6 октября продолжалось поэтапное подключение к теплу жилых и социальных объектов. Из 1569 жилых многоквартирных домов, подключенных к центральному теплоснабжению, тепло пришло примерно в 700 домов. Из социальных объектов к теплу подключены 16 школ и 17 детских садов, 23 учреждения культуры.