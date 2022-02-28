«Предъявите билет». Опять?

На прошлой неделе ехал на автобусе маршрута № 4 в северном направлении и дважды общался с контролером буквально в течение 10 минут. Первый контролер зашел на остановке «Областная библиотека», а второй – у магазина СМС, то есть через две остановки.

В салоне даже состоялось обсуждение. Контролеры что ли ездят без всякого плана, не согласовывают маршруты? Да и зачем вообще в таких автобусах, где пассажиров «обилечивает» водитель, контролеры? Мимо водителя и муха не пролетит!

Понятно, когда «зайцев» ловят там, где стоят валидаторы и пассажиры оплачивают проезд самостоятельно. Кто-то может и попытаться проехать бесплатно.

Судя по всему, в муниципальном автотранспортном предприятии довольно солидный отряд контролеров. Может, их столько и не надо? Оставить их только на автобусах с валидаторами?

Сергей ГРУЗДЕНКО, г. Южно-Сахалинск.