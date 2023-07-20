Преимущества цифровых сервисов. Более 50 тысяч южносахалинцев прошли анкетирование на втором этапе проекта «Забота. Защита. Уважение».

За месяц работы второго этапа проекта «Забота. Защита. Уважение» волонтеры собрали более 50 тысяч анкет южносахалинцев и параллельно помогли им разобраться в цифровых сервисах, через которые горожане могут более эффективно получать государственные и региональные услуги.

Так, во время поквартирных обходов добровольцы рассказывают жителям островной столицы о функциях приложения «Острова.65». В нем содержится информация о расположении социальных магазинов, аптек, местах торговли доступной рыбой, культурных и спортивных событиях муниципалитета. Также через приложение можно самостоятельно записаться к врачу, узнать о доступных в островном регионе льготах, получить уведомление от коммунальных служб, передать показания приборов учета воды, найти выгодные цены и скидки в местных магазинах, написать обращение напрямую в администрацию города и получить оперативный ответ на интересующий вопрос.

Приложение работает через учетную запись на Госуслугах, поэтому, если жители еще не зарегистрировались на портале, по желанию им подробно рассказывают, как это сделать.

Также с помощью волонтеров горожане могут подписаться на аккаунты правительства Сахалинской области и региональных министерств образования, социальной защиты, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, в которых публикуется самая важная и полезная информация.

– Второй этап информационной кампании завершился 15 июля. За месяц волонтеры обошли порядка 350 маршрутов, а это тысячи адресов. Добровольцы не только рассказывали о преимуществах существующих сервисов Госуслуг и приложения «Острова.65», но и в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» фиксировали в специальной электронной системе наказы горожан. Они могут касаться любой сферы, начиная от медицинских вопросов и заканчивая адресной помощью. Специалисты связываются с обратившимся, оказывают необходимую помощь, получают обратную связь, – рассказала начальник отдела поддержки развития добровольчества центра молодежных инициатив Анастасия Хван.

Проект «Забота. Защита. Уважение» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержан мэром города Сергеем Надсадиным.

Работа в этом направлении будет продолжена. Третий этап проекта стартует ориентировочно в конце августа, сообщила пресс-служба администрации города.