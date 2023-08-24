Преимущества очевидны. Благодаря газу сотни жителей Южно-Сахалинска зимой сэкономят на отоплении

В городском округе ведется активная работа по газификации частных домовладений.

Южносахалинцы, чьи дома в этом году подключили к голубому топливу, отмечают преимущества перехода на газ.

Экологичный вид топлива выбрал в том числе Евгений Пакулин. Южносахалинец проживает в доме по ул. Сиреневой 5 лет и все это время отапливал жилье электричеством.

– Очень рад, что подключил газ. Раньше пользовался электрическим котлом, выходило очень дорого. Уверен, что газ будет дешевле, надеюсь на существенную экономию. Мои соседи давно пользуются, и всем нравится. Это существенный плюс и для экологии, – поделился житель Лугового Евгений Пакулин.

Для сведения

Газификация городского округа – одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы поддержаны областным правительством и губернатором Валерием Лимаренко.

Всего с начала года к газу свои домовладения подключили 439 южно-сахалинских абонентов. Один из самых динамичных районов городского округа в этом направлении – Владимировка, где газифицировано порядка 135 домов.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратиться в офис компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг. В случае, если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Получить подробную консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.