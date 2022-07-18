Прекрасен ягод аромат. Что может быть лучше десертов со своего участка?

Ремонтантные сорта садовой земляники еще цветут, а традиционными народ уже вовсю лакомится – собирает ароматную алую ягоду, оставляя белобокую дозревать.

Отводки лучших сортов земляники (усы первого и второго порядка) сейчас самое время поместить в бумажные стаканчики с плодородной почвой, не отрывая побеги от материнского растения. Стаканчики надо закопать и хорошо полить усы, тогда новые кустики быстро окоренятся и в августе у вас будет отличный посадочный материал. Определитесь, сколько отводков вам понадобится, чтобы обновить посадки земляники: 15 – 20 или 5 – 10. Помните: четырехлетние растения считаются непродуктивными, их лучше заменить.

Несмотря на то, что сорта садовой земляники не переопыляются, не допускайте их смешения. Раньше для лучшего опыления совхозных клубничных плантаций по их контуру высаживали бахмутку. Она очень щедро цветет, но завязи не дает, у нее сильно гофрированные листья и большое количество усов. Бахмутка развивается мощно и стремительно, вытесняя все продуктивные сорта. Не советую высаживать ее на участках – при нашей влажности она заполонит плантации сортовой садовой земляники.

В течение ближайших двух-трех недель срезаем укроп и петрушку, иначе они частично утратят аромат и свои целебные качества. Возобновляйте сев этих зеленных культур и к середине сентября соберете второй прекрасный урожай.

Прореживаем морковь, оставляя между корнеплодами расстояние в 3 – 5 см, иначе загущенные посадки не дадут хорошего урожая. Так же поступайте и со свеклой, тем более, что лишние ее растения легко приживутся при пересадке на новом месте. Только не забывайте, что свекла не любит затенения, определяйте ее на солнечные места.

Если у корнеплодов появилось 5 – 8 листиков, обработайте свекольные посадки раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). Такого количества препарата хватит на 2 кв. метра грядки. Через 7 – 10 дней обработку повторите. Дважды, с интервалом в две недели, пролейте свеклу раствором поваренной соли (30 г на 10 л воды). Этот объем рассчитан на 10 кв. метров посадок. Такая агротехника важна для хорошего завязывания корнеплодов. Им не подходит кислая почва, и они сигналят об этом появлением красных листьев. В этом случае землю можно раскислить, к примеру, древесной золой.

Картофель входит в фазу цветения. Чтобы его не поразила фитофтора, 2 – 3 раза, с интервалом в 10 – 14 дней, обработайте посадки бордоской жидкостью. Если картофель поздних сортов еще не цветет и его рядки не сомкнулись, срочно проведите окучивание или подокучивание.

У многих дачников на картофельных кустах стали скручиваться листья, растения заметно отстают в росте. Возможно, это признаки одного из опасных заболеваний этой культуры – ризоктониоза, или черной парши клубней.

Влажные и почерневшие у земли стебли картофеля – проявление другого заболевания, известного как «черная ножка». В обоих случаях пораженные кусты следует аккуратно удалить, чтобы споры грибных болезней не попали на здоровые растения.

У детерминантных томатов, которые ведем в два стебля, убираем новые пасынки. У высокорослых кустов, растущих одним стеблем, отсчитав 6 кистей, делаем наверху прищипку.

Некоторых дачников беспокоит, что растения томатов мощные, а цветочные кисти слабые, с малым количеством цветков. Причиной тому могут быть обильный полив, излишек азотных удобрений, недостаток света. Прекратите полив, закройте в теплице двери и форточки и в период с 11 до 13 часов встряхните растения для лучшего опыления.

Для корневой подкормки ослабленных томатов в 10 л воды растворите 3 ст. ложки суперфосфата. Достаточно будет 1 л удобрения под каждый куст, чтобы растения пришли в норму. Иногда верхние листья томатов растут вверх под острым углом и закручиваются, опадают цветки и завязь. Это признаки того, что в теплице высокая температура, плохое проветривание, низкая освещенность и сухая почва. Надо чаще проветривать, поливать, наладить освещение.

Когда у хорошо развитых растений на верхушках стебля листочки закручиваются, это не опасно. Они ночью расправляются, цветки на кустах не опадают, они яркие, крупные, в цветочной кисти их много. Значит, томаты получают все необходимое для хорошего роста.

В случае, если на первой кисти куста развиваются крупные плоды, а на второй и третьей такого не наблюдается, первую плодовую кисть надо удалить. Тогда активнее станут наливаться остальные плоды.

Вершинную гниль томатов провоцируют недостаток влаги и кальция, избыток магния, высокая температура воздуха. Оздоровить растения можно, если строго соблюдать все агротехнические приемы и если обработать кусты молоком, разбавленным водой в пропорции 1:10 и сразу же проветрить теплицу.

Пока есть возможность упредить фитофтору и бурую пятнистость, обработайте томаты 1,5-проц. раствором бордоской жидкости. Зараженные ветки аккуратно уберите в ведро с водой, чтобы не разлетались споры грибов.

За перцами и баклажанами уход, как за томатами. Если растения слабые, подкормите их удобрением, содержащим азот, фосфор, калий. Лучший полив для огурцов, кабачков и тыкв – органический раствор (1 л навоза на ведро воды).

Во избежание инфекций у всех пасленовых культур удаляйте соприкасающиеся с землей нижние листья.

На плетистых кабачках оставляйте по 2 – 3 плода, а на плетях тыквы – по два плода. Тыквы не пасынкуются.

Не забывайте с интервалом в 20 дней обрабатывать плодовые деревья 1,5-проц. раствором бордоской жидкости. При сухой земле саду требуются мощные поливы, как и ирисам при пересадке на новые клумбы.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

Складной секатор

Он справится даже с ветками фруктовых деревьев, легко перекусывая сучки. Инструмент удобно держать. У него нескользящие ручки, антикоррозийное покрытие, регулировка открытия и закрытия лезвия.

Термопривод для теплиц

Считается инновационным изобретением. Устройство само открывает и закрывает теплицу, проветривая ее в зависимости от температуры внутри, поддерживает комфортные условия для растений. Термоприводу не требуется электричество. Работает он по принципу расширения/сжатия жидкости в гидроцилиндре при повышении/понижении температуры окружающей среды. Устанавливается на форточки и двери теплиц.

Набор для капельного полива «Жук»

Хорош для орошения корневой системы 60 растений. При этом длина грядки может составлять максимальные 18 метров. Набор хорош как для открытого грунта, так и для теплиц. В комплекте есть таймер, регулирующий время полива. Система отличается экономичностью. На одну капельницу при максимальном напоре расходуется порядка 4 л воды. В таком режиме 240 л воды расходуется за 1 час полива.

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