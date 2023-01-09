Прекрасная погода, лыжи, хорошие трассы, что может быть лучше? Всероссийская декада спорта и здоровья-2023 прошла в Сахалинской области

Первым этапом традиционной плеяды спортивных мероприятий стал лыжный забег.

Старты прошли на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» и собрали более 80 любителей здорового образа жизни, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Состязались на трех дистанциях и в восьми возрастных категориях. Девочки и мальчики 2012 г. р. и младше бежали 500 м. Ребят 2007 – 2011, мужчин и женщин 1962 – 1971, а также 1961 г. р. и старше ожидала километровая дистанция. Сахалинцы 2002 – 2006, 1982 – 2001 и 1972 – 1981 г. р. проверили свои силы на трассе в 2 км.

Самым возрастным участником лыжного забега стал преподаватель по спортивному ориентированию южно-сахалинского центра детско-юношеского туризма 64-летний Валерий Тен.

– На лыжах стою еще со школы. В декаде участвую со своими воспитанниками традиционно каждый год. Здесь, в основном, на старты выходят любители – для нас с ребятишками в самый раз. Бежать было несложно, дистанция небольшая – всего 1 км. Но в любом случае, участие в стартах дает возможность проверить себя, зарядиться энергией, ну и поддерживать свое здоровье, – рассказал 64-летний сахалинец.

Помимо состязательной программы для участников и гостей спортивного праздника работали развлекательные площадки по пейнтболу и биатлону, все желающие могли поиграть в настольный хоккей, проверить меткость в бросках мяча в корзину. Для самых юных сахалинцев провели конкурсы с подарками Дед Мороз и Снегурочка. А чтобы согреться в морозный зимний день, сахалинцев угощали свежесваренным ягодным чаем и горячими пирожками.

Победителями на своих дистанциях стали Сергей Тюрин, Наталья Львова, Александр Лебедев, Софья Поликарпчук, Анастасия Ковальчук, Захар Моисеенко, Милана Ерашова, Егор Пак, Галина Чупрова, Юрий Наумкин, Александр Бережной, Валерий Тен и Дарья Морозова.

Все участники стартов получили первую часть медали-пазла, сладкий подарок, а также новогодний шар с логотипом Декады-2023.

Декаду спорта и здоровья продолжил «Новогодний забег». Он состоялся в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. На легкоатлетические старты вышли более 100 детей и взрослых.

Любители здорового образа жизни соревновались на двух дистанциях. Дети до 15 лет и участники 51+ бежали 1 км, остальные – 2,5 км. Среди тех, кто вышел на старт «Новогоднего забега», были как начинающие легкоатлеты, так и опытные.

Сахалинец Александр Дубок увлекся бегом два года назад – в разгар пандемии и ковидных ограничений. Сейчас он уже член клуба Run.Sakh, а за его плечами – Ледовый полумарафон во Владивостоке и ряд региональных соревнований. В этом году копилку его личных достижений пополнило участие в «Новогоднем забеге».

– До этого никаким спортом никогда не занимался. Просто в какой-то момент, сидя в изоляции, понял, что не выходил из дома уже четыре дня. Тогда схватил кроссовки и побежал, с тех пор вошло в привычку. Стараюсь тренироваться до пяти раз в неделю, в том числе зимой. Многие из моих друзей тоже начали заниматься. На Сахалине, в принципе, очень хорошее беговое комьюнити. Всем советую, присоединяйтесь! – отметил Александр.

А вот Вероника Сенина из Южно-Сахалинска уже второй год участвует в Декаде спорта. Девушка с удовольствием посещает различные беговые движения и регулярно участвует в соревнованиях на длинные дистанции.

Победителями в своих возрастных категориях стали Варвара Пискунова, Юрий Лагун, Каролина Бобровская, Вероника Сидоренкова, Егор Пак, Лариса Жук, Валерий Тен, Дарья Морозова, Галина Чупрова, Эдуард Орлов, Андрей Гурский.

После забега каждый участник получил вторую часть пазла «Декады спорта-2023» и другие сувениры от организаторов, а победителям вручили грамоты и медали.

К третьему этапу Декады спорта присоединились около 120 сноубордистов из Сахалинской области и Хабаровского края. Соревнования прошли на средней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Сноубордисты состязались в параллельном слаломе. Каждому предстояло показать лучший результат за две попытки. Перед стартом правильное прохождение трассы продемонстрировала самая известная сахалинская спортсменка, чемпионка мира по сноуборду София Надыршина.

Участницы «Рождественской параллели» Ульяна Сердечная и Анастасия Фатеева приняли участие в декаде впервые. По словам девушек, попробовать свои силы в подобном состязании – отличный способ понять, на что ты способен.

Все участники состязаний получили третью часть медали-пазла «Декады спорта-2023» и сувениры от организаторов.

Победителями в своих возрастных категориях стали Злата Сташко, Вениамин Алешин, Елизавета Михайлова, Артем Лыткин, Владислав Чупров, Елена Милинчук, Алексей Быков, Татьяна Борзенко, Евгений Маев, Галина Чупрова и Адачи.

Заключительный, четвертый этап декады «Рождественский слалом» состоялся также на средней станции СТК «Горный воздух». Свои навыки катания на горных лыжах проверили более 100 сахалинцев и гостей островного региона. У каждого из них было две попытки, по итогам которых судьи определяли самых быстрых. На старт вышли приверженцы здорового образа жизни разных возрастов – от 6 до 60 лет и старше.

Победителями в своих возрастных категориях стали Ксения Гапонова, Альберто Ерин, Дарья Демешина, Кирилл Спицын, Максим Хрипунов, Екатерина Иванченко, Семен Купцов, Аделаида Ефимчук, Виктория Васильева, Александр Глобин, Елена Сурмина и Евгений Леуш.

– Выступал в категории 51+. Соперников в моей возрастной группе было немного, но все они достойны пьедестала почета, – рассказал обладатель золотой медали Евгений Леуш. – Для меня Декада спорта – это уже традиция, участвую четвертый год. И дело даже не только в соревнованиях, а в удовольствии нахождения здесь – прекрасная погода, хороший склон, лыжи, что может быть лучше? Для меня любые мероприятия, связанные с зимой, снегом и лыжами, – это хорошо, это движение, а движение, как известно, – это жизнь. В следующем году планирую поучаствовать не только в состязаниях на горных лыжах, но и попробовать силы в других направлениях декады.

Награды победителям и призерам вручил министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Все участники, независимо от результата, получили сувениры и медали «Рождественский слалом». А самые активные собрали медаль-пазл «Декады спорта и здоровья-2023».

Обладатели всех четвертинок медали-пазла смогут принять участие в розыгрыше главных призов – фри-пассов на посещение спортивных объектов Сахалинской области: СТК «Горный воздух», аэродинамической трубы, бассейна школы водных видов спорта, фитнес-зала «Восток» и других.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.