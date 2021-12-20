«Прекрасное» рядом со школой

За магазином «Столичный», что в 9-м микрорайоне областного центра, и перед школой № 22 лежит некое неосвоенное пространство, которое язык не поворачивается назвать лужайкой. Там все замусорено, перерыто, постоянно мокро и грязно. Но через эту территорию учащиеся каждый день ходят на занятия – так ближе. Кто-то скачет, выбирая места почище, кто-то идет напрямик.

Однако даже если бы дети тут не ходили, этой безобразной полянке здесь не место. Но она в таком состоянии уже несколько лет, и волнует ли это кого из тех, в чьей власти навести здесь порядок, – неизвестно.

Вот так мы учим наших ребятишек прекрасному.

Кстати, лужи и грязь наблюдаются не только там, где ходят ученики, но и восточнее за магазином «Столичный».

Сергей СЕЛИВОНИК, г. Южно-Сахалинск.