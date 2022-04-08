Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, уделил особое внимание развитию Дальнего Востока.

Важный аспект развития ДФО это доступное жилье. «На Дальнем Востоке мы создали условия, чтобы люди связывали с этим регионом свое будущее, а не стремились уехать», — отметил премьер.- Более 38 тысяч молодых семей смогли обзавестись жильем благодаря Дальневосточной ипотеке.

«На территории Сахалинской области продолжают своё действие все льготные ипотечные программы, такие как: Дальневосточная ипотека, Семейная, Сельская, а также ипотека с государственной поддержкой — 2020.

Хочу сделать акцент, чтобы сделать жилье доступным, мы также работаем в направлении наращивание темпов по вводу жилья. Так, по сравнению с 2018 годом объем строительства увеличился почти на 89 %. Это позволило достигнуть нового показателя по объему ввода жилья на душу населения – более 1 кв.м. В то время, как в среднем по России – 0,5 кв.м. на человека.

По итогам 2021 года объем жилищного строительства на территории Сахалинской области составляет 1995 жилых домов — 503,2 тыс.кв.м.

В соответствии с региональным проектом, на 2022 год установлен показатель в объеме 321 тыс.кв.м жилья. Однако, в соответствии с планами жилищного строительства, на территории субъекта в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 500 тыс. кв. м.», — отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.