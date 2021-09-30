Премьера песни

Письмо в редакцию начиналось так: «Позвольте представиться – меня зовут Евгений Соков. Живу и работаю в Южно-Сахалинске. Тружусь в культуре. Свободное время посвящаю творчеству. На любительском уровне играю на балалайке и гитаре. Сочиняю песни, которые выкладываю у себя в Инстаграм.
Некоторые образцы моего творчества звучали и на большой сцене, как, например, гимн международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине».
Слова к нему я написал на музыку заслуженного артиста России, начальника центрального военного оркестра министерства обороны России полковника Сергея Дурыгина. А в содружестве с сахалинским композитором, создателем и руководителем группы «Джаз Тайм» Владимиром Киндиновым к юбилею областной филармонии мы создали песню, которая много раз звучала на концертах.
Совершенно случайно я узнал о начале нового проекта вашей газеты «Воспетые острова». В анонсе к нему говорилось: «Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе». Поэтому я решил представить на ваш суд свою совершенно новую авторскую песню о Сахалине. Называется она «Приезжайте к нам на остров». Эту песню практически еще никто не слышал. Буду рад, если вы представите ее читателям газеты. И спасибо «Советскому Сахалину» за интерес к творчеству островных авторов».
Знакомясь с новой творческой личностью, мы просмотрели видеозапись фестивального гимна «Спасской башни» на Сахалине» в исполнении московских военных музыкантов, прочли текст новой песни Евгения Сокова и услышали, как он поет ее под гитару.
Неторопливо, с чувством, приглашая гостей на любимый остров – в «край солнца морозного и ветра свободного», где «чудесные закаты, блюд восточных ароматы», а также «горнолыжный серпантин»…
Это еще одна композиция в музыкальную шкатулку проекта.
Людмила Степанец.
В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне