Премьера песни

Письмо в редакцию начиналось так: «Позвольте представиться – меня зовут Евгений Соков. Живу и работаю в Юж­но-Сахалинске. Тружусь в культуре. Свободное время посвящаю творчеству. На любительском уровне играю на балалайке и гитаре. Сочиняю песни, которые выкладываю у себя в Инстаграм.

Некоторые образцы моего творчества звучали и на большой сцене, как, например, гимн международного фестиваля военных оркестров «Спасская башня» на Сахалине».

Слова к нему я написал на музыку заслуженного артиста России, начальника центрального военного оркестра министерства обороны России полковника Сергея Дурыгина. А в содружестве с сахалинским композитором, создателем и руководителем группы «Джаз Тайм» Владимиром Киндиновым к юбилею областной филармонии мы создали песню, которая много раз звучала на концертах.

Совершенно случайно я узнал о начале нового проекта вашей газеты «Воспетые острова». В анонсе к нему говорилось: «Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе». Поэтому я решил представить на ваш суд свою совершенно новую авторскую песню о Сахалине. Называется она «Приезжайте к нам на остров». Эту песню практически еще никто не слышал. Буду рад, если вы представите ее читателям газеты. И спасибо «Советскому Сахалину» за интерес к творчеству островных авторов».

Знакомясь с новой творческой личностью, мы просмотрели видеозапись фестивального гимна «Спасской башни» на Сахалине» в исполнении московских военных музыкантов, прочли текст новой песни Евгения Сокова и услышали, как он поет ее под гитару.

Неторопливо, с чувством, приглашая гостей на любимый остров – в «край солнца морозного и ветра свободного», где «чудесные закаты, блюд восточных ароматы», а также «горнолыжный серпантин»…

Это еще одна композиция в музыкальную шкатулку проекта.

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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