Премьера в Чехов-центре. «Саня, Ваня, с ними Римас»

Не знаю, до или после своего шедевра «Любовь и голуби» В. Гурской написал «Саня, Ваня, с ними Римас». Но уже одно имя автора пьесы настраивало на «правдаматушкинскую» драматургию. Где юмор и правда в деталях.

Ожидание оправдалось. История вроде и без особого драйва, неожиданных для зрителя коллизий, а всё равно притягивает. Заставляет следить за такими родными современниками наших бабушек и дедушек, пап и мам.

Режиссёр и актёры очень талантливо дали возможность их вспомнить. Без напряга. Без морали. Без душераздирающих шекспировских страстей. Всё по-простому. И с удивительным совпадением с моим личным внутренним мироощущением.

В спектакле «Саня, Ваня, с ними Римас» нет отрицательных персонажей. Хотя, по закону жанра, должны были быть. Любая драма – это конфликт. Его разрешение, борьба героев, их собственной правды. Поэтому зрителю и интересно следить именно за конфликтом.

И всё же драматургия в спектакле есть.

Отрицательный персонаж в спектакле – это Война.

Она сломала судьбы миллионов семей, дворов, деревень, городов. Все с этим столкнулись. Никого не обошла, проклятая!

И вышел из этой драмы каждый, по-своему преобразившись. Другим. Как и мы, зрители, выйдя после этого спектакля на морозную ночную улицу.

Актёры с куражом, но бережные. Не выплёскивают удаль актёрскую. Сдерживают. Это очень интеллигентно.

Режиссёрам ставить спектакли о войне, а тем более играть в них актёрам – необычайно трудно! И тех и других тянет на штампы, глубокомысленность, изначальную трагику. Тем более в «довоенное» настроение. Ведь и зритель, и актёры хорошо знают, чем это всё закончилось. Никуда от этого не деться. Следил за игрой сахалинских актёров, боялся их «предчувствий». А их не было! Наверняка режиссёру пришлось и с собой побороться, и с актёрами. Хотя очень хотелось некоторые постановочные иллюстрации подсократить.

Наш сахалинский зритель благодарный до беспредела. Как же актёрам хорошо с таким внимательным, чутким на каждое слово, сопереживающим всеми хрусталиками души! Такая влюблённость зрителя в СВОЙ Театр завоевывается годами. И, очевидно (!), прошедшая история сахалинского театра – это история взаимной любви.

Сергей Кащеев.