Премии за инициативу рационализаторам

Механизаторы Александровского портпункта по собственной инициативе построили механический транспортёр, позволяющий портпункту работать в любое время, в приливы и отливы.
За проявленную инициативу и хорошее оборудование начальник Александровского порта тов. Иванов премировал начальника портпункта тов. Шаповалова, механика тов. Сысоева, слесарей тт. Андрейченко и Посопова.
За хорошую организацию труда на новом транспортёре старшему стивидору тов. Чверкалюк, стивидору тов. Чуваеву и заведующему складом тов. Чернодед объявлена благодарность.
Ремонт школ
Наступила пора подготовки школ к новому учебному году. Так, технический персонал и воспитатели интерната Ногликской средней школы ремонтируют печи, парты, стулья, другую школьную мебель. На днях будут белить здание. Бригада учителей заготавливает дрова.
Наши герои
Щербаков Иван Алексеевич призван в Красную Армию в 1942-м. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Германии. Командир отделения роты автоматчиков 6-го гвардейского отдельного тяжёлого танкового полка 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии, гвардии старший сержант.
Показал себя мужественным и инициативным воином. Так, в бою 26 июля 1944 года при овладении городом-крепостью Демблин (Польша), несмотря на сильный артиллерийский обстрел и бомбёжку с воздуха, находился на броне танка, наблюдал за огневыми точками противника и немедленно докладывал командиру танка об обнаруженных целях. Умело организовал охрану боевой машины от немецких истребителей танков. Был награждён медалью «За отвагу». Об этом сообщается в книге Николая Вишневского «И должен помнить мир спасённый».
Иван Щербаков награждён также орденом Славы III степени.
С 1951 года жил на Сахалине, в Холмске. Работал на рыбоконсервном заводе № 94, в управлении начальника работ-300, стройуправлении № 2.
Трудовая доблесть
- Заместитель наркома рыбной промышленности тов. Шередека премировал команду малого дрифтера «Зюйд» (рыбколхоз имени XVII партконференции) 3000 рублей. Шкипер этой команды тов. Супукарев премирован 1000 рублей. Экипаж «Зюйда» первым в области выполнил годовой план добычи рыбы.
- Женщины-косари совхоза «Красная Тымь» тт. Калашникова и Матвеева по-стахановски трудятся на заготовке кормов, дают по полторы дневных нормы. Быстро подвозят траву к месту силосования рабочие тт. Федосеев и Пруненко. На прополке посевов звенья учащихся из второй Александровской школы выполняют по полторы-две нормы в день.
- На Охинском промысле реконструируется один из ведущих участков мастера Ларина. Бригада слесарей газокомпрессорной станции тов. Гуськова получила задание за 15 дней проложить по пересечённой местности 650 погонных метров газопровода. Бригадир всё учёл, всё подготовил для работы. И, несмотря на сложный рельеф местности и трудности, бригада в рекордные 8 дней проложила газопровод.