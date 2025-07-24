Премии за инициативу рационализаторам

Механизаторы Александровского портпункта по собственной инициативе построили механический транспортёр, позволяющий портпункту работать в любое время, в приливы и отливы.

За проявленную инициативу и хорошее оборудование начальник Александровского порта тов. Иванов премировал начальника портпункта тов. Шаповалова, механика тов. Сысоева, слесарей тт. Андрейченко и Посопова.

За хорошую организацию труда на новом транспортёре старшему стивидору тов. Чверкалюк, стивидору тов. Чуваеву и заведующему складом тов. Чернодед объявлена благодарность.

Ремонт школ

Наступила пора подготовки школ к новому учебному году. Так, технический персонал и воспитатели интерната Ногликской средней школы ремонтируют печи, парты, стулья, другую школьную мебель. На днях будут белить здание. Бригада учителей заготавливает дрова.

Наши герои

Щербаков Иван Алексеевич призван в Красную Армию в 1942-м. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Германии. Командир отделения роты автоматчиков 6-го гвардейского отдельного тяжёлого танкового полка 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии, гвардии старший сержант.

Показал себя мужественным и инициативным воином. Так, в бою 26 июля 1944 года при овладении городом-крепостью Демблин (Польша), несмотря на сильный артиллерийский обстрел и бомбёжку с воздуха, находился на броне танка, наблюдал за огневыми точками противника и немедленно докладывал командиру танка об обнаруженных целях. Умело организовал охрану боевой машины от немецких истребителей танков. Был награждён медалью «За отвагу». Об этом сообщается в книге Николая Вишневского «И должен помнить мир спасённый».

Иван Щербаков награждён также орденом Славы III степени.

С 1951 года жил на Сахалине, в Холмске. Работал на рыбоконсервном заводе № 94, в управлении начальника работ-300, стройуправлении № 2.

Трудовая доблесть