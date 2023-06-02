Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений насчет военного положения в России не принималось, никаких обсуждений на этот счет не ведется.

Тахир Ризепов (сценический псевдоним Ризо) – еще один участник нашего проекта. Он автор-исполнитель из первого состава известного на весь Советский Союз узбекского вокально-инструментального ансамбля...
Илья Росляков, мастер спорта международного класса, член олимпийской сборной команды России по прыжкам на лыжах с трамплина на олимпиадах в Турине и Ванкувере, старший тренер сборной команды России по прыжкам с...
Ворошиловские стрелки
Сахалинские спортсмены завоевали две золотые медали Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих.
Соревнования в Ижевске собрали 400...