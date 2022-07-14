Пресс ударит по «хвостам». Агрегат для утилизации мусора на полигоне «Известковый» отправили к нам с материка

Прибытие его в Корсаков по морю ожидается до 1 сентября, сообщили в правительстве области.

После ввода в эксплуатацию этого пресса работа полигона в окрестностях Южно-Сахалинска станет более экологичной, разлет мусора по окрестностям сведется к минимуму.

Оборудование будет спрессовывать так называемые «хвосты» – отходы, из которых уже извлекли вторичные материальные ресурсы (металл, стекло, алюминий, пластик и картон), на смонтированной ранее линии.

Под сильным давлением все остатки превратятся в компактные кипы, их обвяжут проволокой и отправят в зону захоронения, рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Производительность оборудования – 25 тонн в час.

Сергей РЯБОВ.