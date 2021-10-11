Превзойти себя и стать чемпионом! В минувшие выходные на Сахалине прошел турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Виктора Дудкина

Равнение на Героя

В борьбе за чемпионские титулы и пояса сошлись сильнейшие спортсмены разных возрастных – от 10 лет и старше — и весовых категорий. Для участия в нем прибыли 166 участников — команды Приморского, Хабаровского и Камчатского краев. Сахалинскую область представляли команды региональной федерации армейского рукопашного боя, федерации панкратиона, спортклуба «Алыш», 68-го армейского корпуса, спортклуба «Питбуль» из Корсакова, федерации Кудо, федерации рукопашного боя и школы ГТО из Долинска.

К сожалению, в условиях продолжающейся пандемии не смогли приехать команды из Сибири и некоторых других дальневосточных регионов. А также друзья и сослуживцы Героя России, сотрудника управления «В» Центра специального назначения ФСБ России Виктора Дудкина.

9 октября прошли предварительные поединки. В предвкушении блистательного зрелища, с обилием страстей и эмоций, в спортшколе олимпийского резерва по греко-римской борьбе областного центра собралось множество зрителей, болельщиков, фанатов этого вида спорта. Перед началом поединков состоялась торжественная церемония открытия с парадом участников, исполнением гимна России, военным духовым оркестром и впечатляющими номерами юных артистов-спортсменов. В числе почетных гостей турнира была вдова Героя — Диана Дудкина.

— Буду очень рада, если пример Виктора Дудкина поможет вам, ребята, в дальнейшем стать достойными людьми и настоящими патриотами своей Родины, — обратилась она к спортсменам. — Передаю вам пожелания от вашего земляка Сергея Будкина (в 2016 – 2019 годах – главный федеральный инспектор по Сахалинской области, в 2019 году – заместитель губернатора Сахалинской области, — прим. авт.), ныне главы города Дзержинск Московской области. В этом году подписан указ о присвоении имени Виктора Дудкина одной из улиц Дзержинска. В октябре предстоит торжественное открытие…

Владимир Цветков, председатель правления региональной ассоциации работников правоохранительных органов, сказал о том, что турниры, посвященные трем Героям России, на Сахалине проводятся в течение уже почти 20 лет.

Артем Подшивалов, и. о. министра спорта Сахалинской области, в своем приветственном слове подчеркнул, что единоборство — не только вид спорта, но еще и философия. Она позволяет тренерам, родителям воспитывать в юношах мужество, стойкость, любовь к близким и к Родине. И высказал пожелание:

— Пусть победит сильнейший!

Ведущий представил судейскую бригаду. Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Виктор Зыкин, Приморский край.

Заместитель главного судьи – Евгений Пряхин, судья первой категории. Кроме того, выступления участников оценивали боковые судьи и рефери на ковре.

Каждый бой индивидуален и неповторим

А дальше было главное действо: 10-го октября наступил кульминационный момент – в «рукопашке» сошлись сильнейшие. На ковер одна за другой выходили пары мастеров армейского рукопашного боя. Ребята помладше удивляли своей стойкостью и подвижностью. Спортсмены постарше и потяжелее брали напористостью, точностью ударов и отточенностью техники. Эффектные броски, удары ногами и руками, эмоциональные всплески, болевые приемы… При этом каждый поединок – как отдельное произведение со своим стилем, сценарием, неповторимым колоритом. В итоге сложилась цельная мозаичная картина под названием «Армейский рукопашный бой»!

Сахалинцы молодцы!

По словам президента региональной федерации армейского рукопашного боя Евгения Пряхина, команда области достаточно опытная, ранее принимала участие в турнирах за пределами островного региона, в командных зачетах занимала третьи места. В спортивных кругах известны и уважаемы спортсмены: Артем Мордасов, Максим Веремьев, Антон Самохвалов и другие.

— В нынешнем году этот турнир завершает сезон. В декабре приглашаем всех поклонников армейского рукопашного боя на городской юношеский турнир, посвященный Дню ОМОНа, — сказал он. — Мальчишкам в дальнейшем предстоит служить в армии. Армейский рукопашный бой – одна из дисциплин настоящих мужчин. Парни, занимайтесь, будете стойкими, мужественными, храбрыми, и в дальнейшем достойно защищать нашу Родину.

Результаты командного зачета

Команда федерации армейского рукопашного боя Сахалинской области заняла первые места в возрастных группах 10-13 лет и 14-17 лет.

Команда федерации армейского рукопашного боя Приморского края заняла второе место в группе 10-13 лет и третье место в категории 14-17 лет.

Федерация Панкратиона Сахалинской области – третье место в группе 10-13 лет. Федерация Кудо Сахалинской области – второе место в группе 14-17 лет. В самой старшей группе, от 18 лет, первое место заняла команда 68 армейского корпуса МО РФ, второе — Федерация рукопашного боя Сахалинской области, а почетное третье место — спортивный клуб «Алыш».

Справка

Армейский рукопашный бой в качестве военно-прикладного вида спорта оформился в 1979 году. Он собрал в себе элементы различных единоборств: удары ногами, руками и головой, классические приемы борьбы, болевые приемы и другое. Бои проходят в один раунд и длятся две минуты у юниоров и три минуты у взрослых спортсменов. Судьи оценивают удары руками и ногами, броски и болевые приемы. Удары головой и борьба в «партере» ими во внимание не принимается. Есть определенная система запретов, предотвращающая травмирование спортсменов.

Владимир СЛАВИН.

P. S. Всероссийский турнир памяти героя России прошел в рамках гранта правительства и агентства по делам молодежи Сахалинской области.

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