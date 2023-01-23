Презент от маэстро

Игорь Николаев в вечернем шоу «Привет, Анд­рей!», показанном на телеканале «Россия» 21 января, подарил зрителям новую песню «Синий ветер, белый лен».

Игорь исполнил ее в дуэте с 25-летней белокурой «русалкой». Восходящая звезда Люся Чеботина тоже дальневосточница – из Петропавловска-Камчатского.

А наш знаменитый земляк, как всегда, подчеркнул свое сахалинское происхождение. Кстати, 17 января ему исполнилось 63 года.

Друзья, одноклассники поздравили нашего Маэстро с Днем рождения!

P. S.

Увидеть шоу-программу можно в интернете на платформе «Смотрим».