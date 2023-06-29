Прежним курсом комплексного развития. Южно-Сахалинская администрация по-прежнему ставит во главу угла комфорт жителей. Депутаты единогласно оценили ее деятельность в 2022 году как удовлетворительную

Подобное единодушие встречается нечасто, но, по признанию главы областной столицы Сергея Надсадина, это — не время почивать на лаврах, а свидетельство качественного диалога между муниципалитетом и городской Думой. Сегодня городские власти сохраняют взятый ранее курс на комплексное развитие, социальную ориентированность, создание комфортной среды. Такой подход позволил достичь значительных результатов в разных направлениях.

Приоритетами здесь стали помощь семьям участников специальной военной операции, жилищное строительство и социальная сфера, благоустройство общественных и дворовых территорий, совершенствование транспортной инфраструктуры. Администрация вместе с депутатами хорошо поработала над созданием условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

– Конструктивный стиль нашего взаимодействия приносит положительные результаты, которые отмечают жители Южно-Сахалинска, – считает градоначальник. – А наш город становится более привлекательным.

Город создает максимально комфортные условия для развития предпринимательства. Достаточно сказать, что в национальном рейтинге государственно-частного партнерства Южно-Сахалинск занимает сейчас первое место (в 2022-м году областная столица стояла на второй ступени этого пьедестала).

Не случайно общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве с учетом самозанятых увеличилось по сравнению с 2021 годом на 23 проц. (в расчете на 10 тысяч человек населения). В городе продолжается создание целостной системы по поддержке инвестиционной деятельности. К примеру, в Южно-Сахалинске реализуют более 100 инвестпроектов в различных сферах экономики. Общий объем финансирования составляет более 330 млрд рублей, в перспективе это позволит создать более 9 тысяч рабочих мест. В муниципалитете ведется сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Все это – хороший задел на будущее, который может стимулировать появление новых инвесторов в разных сферах и дает импульс запуску важнейших социальных, инфраструктурных проектов в интересах южносахалинцев.

Еще один показательный пример развития областного центра. Согласно статистике, в прошлом году увеличилось количество желающих начать индивидуальное жилищное строительство. Это значит, что люди собираются обосноваться в Южно-Сахалинске всерьез и надолго.

Ну и в целом жилищное строительство стало одной из динамично развивающихся сфер в региональной столице. В прошлом году ввод жилья составил более 285 тыс. кв. м, 958 домов (119 тыс. кв. м) возведено за счет средств индивидуальных застройщиков. Это один из лучших показателей по Дальнему Востоку. А в перерасчете на одного жителя – мы в тройке лидеров по стране после Краснодара и Новороссийска.

В приоритете остается переселение из ветхого аварийного жилья. Площадь расселенного аварийного жилфонда составила более 10 тыс. кв. м, этот показатель превысил планируемое значение. В 2022 году администрация обеспечила новыми квартирами 853 семьи, которые состояли на учете как нуждающиеся.

Кроме того, прошедший год стал знаковым в газификации городской территории. В частности, экологически чистое голубое топливо появилось во Владимировке. В целом же оно пришло в 962 домовладения, почти 1100 семей получили финансовую поддержку при газификации жилья на сумму 157,4 млн руб. Продолжался и продолжается ремонт дорог. Объем расходов бюджета на дорожное хозяйство в 2022 году составил почти 5 млрд рублей.

Началось строительство нового автобусного парка для крупнейшего муниципального перевозчика – АО «Транспортная компания». Это один из важнейших этапов масштабной транспортной реформы. Работы идут с опережением графика, новые помещения должны принять подвижной состав в следующем году.

– В прошлом году при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства области мы получили дополнительное финансирование на субсидии для управляющих компаний, отремонтировали 450 подъездов, – отметил Сергей Надсадин. – В этом году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний приведем в порядок подъезды уже более 500 многоквартирных домов. Не могу не затронуть тему озеленения. В прошлом году мы высадили более 600 тысяч цветов, сотни деревьев и кустарников. В этом году – побьем свой же рекорд. Город украсит миллион цветов.

Большой объем работ выполнен по модернизации коммунальной инфраструктуры и строительству новых объектов, которые необходимы для современных жилых комплексов.

Как и в прежние годы, сохранилась социальная направленность бюджета. Его расходы составили 33,4 млрд рублей, значительная часть – более 20 млрд рублей – пошла на социальную сферу. Из них основная доля приходится на образование. В прошлом году заработал новый детский сад на 330 мест «Лукоморье» в Дальнем. Продолжается строительство двух детских садов, каждый на 240 мест, в жилищном комплексе «Горизонт» (между планировочными районами Хомутово и Лиственничное).

Одним словом, несмотря на внешние факторы и существующие сложности, городские власти намерены и дальше двигаться намеченным курсом. Это значит – продолжится развитие жилищного строительства, дорожной отрасли и социальной сферы.

В целом депутаты поддержали этот тренд. Их вопросы были, можно сказать, сигналом о том, где работу можно сделать еще более эффективной. Например, депутат Игорь Логвинов обратил внимание на то, что при озеленении в основном используют однолетние растения. А избирателям хочется, чтобы не забывали про многолетние. Депутаты Сусанна Адрова и Галина Подойникова просили наладить более тесное взаимодействие с организациями, которые снабжают город теплом, и управляющими компаниями.

– У нас есть чем гордиться, но и есть над чем работать, – сказал в завершение градоначальник. – Мы видим, что по сравнению с центром города не все дворы еще благоустроены. Есть еще управляющие компании, которые показывают не тот результат, который от них ждут. Одним словом, критика должна быть, она помогает нам двигаться вперед. Ни одно из замечаний, прозвучавших сегодня, не останется без внимания. В целом могу сказать – органы власти города достигли хорошего профессионального уровня и оказывают качественные муниципальные услуги населению.

Главное – мы ориентируемся на то, что в центре внимания всегда должны находиться люди, их запросы, чаяния, требования. Это мы всегда должны слышать.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Прямая речь

Олег Логачев, председатель южно-сахалинской гордумы:

– И у нас, и у городской администрации одна задача – создать комфортную среду проживания для горожан. Скажу с уверенностью, что здесь мы действуем как единая команда. Поэтому вполне закономерно, что депутаты положительно оценили деятельность администрации города, и, пожалуй, в первый раз такая оценка была дана единогласно.

Справка

В 2022 году в аварийных домах проживало 219 семей южносахалинцев, которые переехали в новые дома на улицах Поповича, 18, им. Кацева, 1, 30 лет Победы, 18, а также в Березняки на улицу Зеленую, 6.

В 2023 году планируется расселить около 4 тыс. кв. метров жилья. Новые квартиры получат 187 человек.

А у нас в квартире газ

В 2022 году газ пришел в 962 домовладения. Почти 1100 семей получили финансовую поддержку при газификации жилья на общую сумму 157,4 млн рублей.

Сейчас в Южно-Сахалинске газифицировано уже порядка 4800 домовладений и 5800 квартир.

В 2022 году: