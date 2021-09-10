Президент одобрил присвоение Охе звания «Город трудовой доблести»

Звание «Город трудовой доблести» будет присвоено 12-ти российским городам, в том числе и городу Охе. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил вчера на заседании оргкомитета «Победа».

«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12-ти городов России – крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», — сказал глава государства.

Президент отдельно остановился на заслугах жителей каждого из этих городов. «Город Оха на севере Сахалина в 1942 году – люди сделали, казалось бы, невозможное: проложили на материк через Татарский пролив нефтепровод. Сражающейся Родине Оха дала 3 миллиона тонн черного золота», — отметил Владимир Путин.

В апреле депутаты Сахалинской областной Думы, работая над текстом обращения к президенту РФ о присвоении Охе почетного звания, приводили весомые аргументы.

Оха является единственным районным центр островной области, награжденным государственной наградой — орденом «Знак Почета». Работу охинского коллектива треста «Сахалиннефть» в 1941-1945 годах можно назвать трудовым подвигом. В 1944 году трест «Сахалиннефть» увеличил объем производства на 14 процентов и добыл почти столько же нефти, сколько Грозненский нефтеносный район. Были открыты новые нефтеносные скважины.

Многие охинцы и трудовые коллективы за трудовой героизм, проявленный в военное время, награждены правительственными наградами. Эхабинский нефтепромысел в августе-октябре 1944 года за повышение производительности труда трижды получал переходящее Красное Знамя ГКО. В декабре того же года переходящее Красное Знамя ГКО завоевал Охинский нефтепромысел.

Факты трудовой доблести и награждений трудящихся и коллективов промышленных предприятий города Охи во Время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. находят документальное подтверждение в материалах Государственного архива Сахалинской области, Государственного архива Хабаровского края и других архивов. Об этом же свидетельствует и экспертное заключение Российской академии наук.

Как это было

По воспоминаниям Александра Аверичева, возглавлявшего редакцию газеты «Советский Сахалин» с 1944 по 1958 годы, во время войны из номера в номер звучали страстные, настойчивые, решительные призывы: «Все для фронта!», «Все для победы!», «Каждую каплю нефти – фронту!», «Уголь – фронту!», «Рыбу — фронту!», «Валенки, шубы, рукавицы — фронту!», «Теплая одежда воинам — это тоже наше оружие!»…

Журналист Настасья Захарова, работавшая в редакции в военные годы, свои командировки на нефтепромыслы считала особыми, самыми ответственными поручениями. С нефтью у газетчиков ассоциировались летящие на врага армады наших бомбардировщиков, истребителей, мчащихся танков.

Охинские нефтяники тогда приняли решение не тратить жидкую нефть на собственные производственные и бытовые нужды, перевести электростанцию, кочегарки нефтепромыслов и города на газ.

Для этого потребовалось суровой зимой протянуть многокилометровый газопровод от Эхаби до Охи. Это помимо основной работы в дневное время: ночами, при свете факелов! Журналист Настасья Захарова была со строителями, тоже работала киркой по ночам, а утром по телефону передавала материал в редакцию.

Александр Аверичев в статье «Все для победы» рассказывал о том, как с целью экономии времени нефтяники решили не тратить его на перемещения и жили прямо на промысле. Спали в кочегарках, в конторах, раскомандировочных, а позже построили себе бараки-времянки.

Сороковые огневые – работали, как черти

В книге «Нефть и люди Сахалина», выпущенной в год 75-летия ОАО НК Роснефть-Сахалинморнефтегаз, собраны газетные публикации того времени, архивные фотографии, воспоминания ветеранов отрасли, из которых, как в калейдоскопе складывается общая картина. В первые же месяцы с начала войны стали образовываться стахановские бригады. На различных производственных участках значительно повысилась производительность труда с выполнением заданий до 170-180 процентов. Электроцех Охинского промысла перешел на 12-часовой рабочий день. Сотни нефтяников ушли на фронт, рабочих рук не хватало. Места у станков и скважин стали занимать женщины. Образовывались женские бригады, работавшие на нефтедобыче, насосных, в нефтепарках. Вера Рассолова и Тоня Смирнова стали первыми женщинами, трудившимися на подземном ремонте скважин. Позже на этом же фронте прославилась бригада Веры Зраевой. В военные годы на предприятиях треста работало в общей сложности 3,5 тысячи человек, примерно половина из них – женщины и подростки. Работали на износ, самоотверженно, с полной отдачей.

Усилиями коллектива «Сахалиннефти» в самом конце 1942 года был создан и приступил к эксплуатации нефтепровод, соединяющий Оху с материком. Протяженность его первой очереди – 373,8 километра. Морскую часть трубопровода прокладывали через Татарский пролив со льда. По суше трубу тянули по дикой местности, с болотами, тайгой, марями, одновременно прокладывая дорогу для подвоза труб. При этом львиную часть работ выполняли вручную, пользуясь лопатами, топорами, кирками. Бывали трудности с продовольствием, работали на грани голода…

В октябре 1942 года трубопровод приняла госкомиссия, 6 ноября заполнили первую очередь нефтепроводной линии, а начиная с лета 1943 года сахалинская нефть по трубопроводу производительностью 1,5 миллиона тонн нефти в год, поступала с севера Сахалина на материк на постоянной основе. Всего за военные годы по этому нефтепроводу перекачали 1 миллион 300 тысяч тонн нефти. Она сначала поступал до поселка Софийск, затем ее баржами перевозили до Комсомольска-на Амуре. Нефтеперерабатывающий завод в этом городе был сдан в эксплуатацию в декабре 1942 года.

На средства, собранные охинцами в начале войны, было построено звено бомбардировщиков. Люди вносили свои сбережения, отчисляли двух- и трехдневный заработок, проводили субботники и воскресники.

Владимир СЛАВИН.

Наша справка

Закон о городах трудовой доблести был принят в марте 2020 года по предложению президента РФ Владимир Путина. Звание «Город трудовой доблести» — специальный аналог званий «Город-герой» и «Город воинской славы». Заявки рассматривает Российское общественное объединение «Победа», окончательное решение за президентом РФ.

В 2020 году почетного звания удостоены 20 городов. В мае 2021 года список пополнили еще 12, после опубликования соответствующего указа число городов трудовой доблести в России составит 44.

При присвоении звания «Город трудовой доблести» в этом городе устанавливают памятную стелу с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ. В каждом городе обязательно проводят публичные мероприятия и праздничные салюты по случаю 1 мая, 9 мая и Дня города. Дополнительных льгот для жителей города звание не дает.