Президент России окажет поддержку крупным сахалинским проектам

Губернатор Валерий Лимаренко в ходе двухсторонней рабочей встречи в формате видеосвязи доложил Владимиру Путину об оперативной ситуации на Сахалине и Курилах, а также о результатах работы правительства области. Президент поддержал инициированные главой региона проекты в сферах транспорта, энергетики и образования.

Особое внимание власти области уделяют поддержке семей бойцов, которые несут службу в зоне специальной военной операции.

— Обошли все семьи, посетили в квартирах, в домах. С учетом того, что бойцы ушли, кто-то крышу не покрыл, кто-то уголь не завез. Все это взяли на карандаш и аккуратно поставили и сделали. Единовременную выплату сделали местную – 300 тысяч рублей на каждую семью и оплату провели. Семьям помогаем с трудоустройством и прочими делами, с которыми обращаются, — сказал Валерий Лимаренко.

Президент и губернатор подробно обсудили вопросы, ранее считавшиеся наиболее проблемными. В 2019 году, когда Валерий Лимаренко только начал работу в Сахалинской области, особенно сложной была ситуация в сферах здравоохранения, газификации, расселения аварийного жилья, а также транспортной доступности.

Совсем недавно, несмотря на попытки привлечения квалифицированных кадров в островное здравоохранение, в больницах и поликлиниках региона наблюдались большие очереди не только к узким специалистам, но и к медикам первичного звена. За счет цифровизации и корректировки графика работы врачей количество талонов на прием выросло на 30 процентов. Планомерно решается проблема нехватки медицинского персонала. В 2022 году на острова приехали 248 врачей. Сегодня поликлиники и больницы области укомплектованы врачами на 95,3 процента, работниками среднего звена – на 92,1 процента.

Благодаря договоренности с «Газпромом» началось ускоренное исправление исторической несправедливости, когда жители региона, где ведется добыча газа, не могли им пользоваться в полной мере. За короткий срок уровень газификации региона вырос с 14 до 57 процентов. Новые котельные на экологически чистом топливе приходят на смену угольным объектам энергетики. До 2025 года будет создана техническая возможность для газификации всех районов области.

Регион добился серьезных результатов в расселении аварийного жилья. Была проведена работа по выявлению всех проблемных домов. Это позволило оценить реальный масштаб проблемы и заручиться финансовой поддержкой федерального центра для масштабного строительства жилья. Уже в декабре 2020 года Сахалинская область досрочно завершила переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, и перешла к реализации новой программы. До конца 2026 года улучшатся жилищные условия 32 400 сахалинцев и курильчан.

Снизилась и острота транспортной проблемы. Во многом улучшению сообщения с материком способствовало решение о создании Единой дальневосточной компании на базе авиакомпании «Аврора», контрольный пакет акций которой принадлежит области. Развитие малой авиации и восстановление посадочных площадок в районах улучшило связь с областным центром. Субсидирование перелетов внутри региона сделало такие поездки доступными для большинства жителей. Благодаря выходу двух новых судов на линию Сахалин – Курилы, стало более стабильным сообщение с отдаленными островами, появились новые возможности для развития туризма.

Президент и губернатор также обсудили важные для области начинания, при реализации которых необходима помощь из федерального бюджета. Речь идет о строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, модернизации Корсаковского порта, который должен стать главной гаванью региона, модернизации энергосистемы Курильских островов, а также о включении кампуса СахалинТех на базе островного университета в пилотный проект, который реализует Правительство России.

Владимир Путин положительно оценил результаты работы региональных властей и обещал поддержать сахалинские проекты. Также Президент обратил внимание на высокий уровень онкологических заболеваний в регионе и рекомендовал области включиться в соответствующие федеральные программы.

— А в целом, конечно, ситуация у вас под контролем, я согласен с вашими оценками. Она развивается в позитивном ключе, хотя проблем, конечно, достаточно, как и везде, но в целом темп набран хороший. Хочу вас за это поблагодарить и выразить надежду на то, что и дальше будет в таком же ключе все развиваться. У Сахалина очень хороший и большой потенциал развития. Будем все делать для того, чтобы вас поддержать, — подвел итог встречи Владимир Путин.