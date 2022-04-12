Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на космодром «Восточный». С вертолета они осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома. У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.
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