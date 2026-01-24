Президент России Владимир Путин принял участие в открытии студенческого городка «Сахалинтех»

Церемония открытия проходила в режиме видеоконференции.

Студенческий городок международного уровня был создан по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов», инициированного Президентом России по нацпроекту «Молодежь и дети».

Губернатор Валерий Лимаренко подтвердил главе государства, что студенческий городок в Южно-Сахалинске был завершен в срок в 2025 году. Он рассчитан на 1500 студентов, состоит из трех восьмиэтажных зданий, соединенных стилобатом, и уже начал принимать жильцов в своей первой секции.

— Студенты живут в комфортных и современных условиях, – рассказал Валерий Лимаренко, – После начала нового учебного года, 1 сентября, будут заселены все остальные корпуса. Появление студгородка стало возможным благодаря сотрудничеству региона, Министерства науки и высшего образования России и добросовестному труду строителей. Вторым этапом, в 2027 году, планируется ввести научно-образовательный комплекс с технопарком, лабораториями, образовательным центром. Мы хотим, чтобы Сахалинский государственный университет стал основой развития островного региона. Поэтому уже сегодня трансформируем работу вуза, выстраиваем ее под запросы бизнеса вместе с индустриальными партнерами. Уверен, результат нашей совместной работы уже в скором времени приведет к качественным изменениям в экономике и научном потенциале Сахалинской области и всего Дальнего Востока.

Глава региона отметил активное развитие научно-образовательного партнерства Сахалинской области с ведущими индустриальными компаниями. Важным шагом стало решение, принятое на Петербургском международном газовом форуме в 2025 году, о присвоении Сахалинскому государственному университету статуса опорного вуза Газпрома на Дальнем Востоке. Кроме того, в области водородных технологий СахГУ успешно сотрудничает с такими авторитетными учреждениями, как МГТУ им. Баумана, МФТИ и АФК «Система». В сфере подготовки специалистов для индустрии искусственного интеллекта совместно со Сбербанком запущена «Школа 21».

— На базе университета создана Передовая инженерная школа, – отметил исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев. – Она готовит кадры для шельфовых проектов и водородной отрасли. Мы уже начали реализовывать научные проекты для нефтегазового и энергетического секторов экономики. Они поданы для софинансирования на конкурный отбор в Российский научный фонд. Совместно с Газпромбанком открыт исследовательский центр с двумя лабораториями для решения задач в нефтегазовой сфере. С Газпром Добыча Шельф и Газпром Инвест шельф сформирован портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Всего с индустриальными партнерами мы создали 12 лабораторий и центр интеллектуальной собственности. Кроме того, у нас успешно работает Центр искусственного интеллекта. Он уже внедрил более 70 инструментов в медицине, транспорте, экологии, безопасности, образовании и других сферах.

В 2026 году университет существенно укрепит свою научно-исследовательскую и образовательную инфраструктуру, сообщается на сайте СахГУ. Планируется ввод в эксплуатацию нефтегазовой химико-аналитической лаборатории, которая будет выполнять исследования по заказам компаний нефтегазового сектора. Одновременно будет создана кафедра водородной энергетики. Ряд совместных инициатив с индустриальными партнерами уже получил поддержку от Минпромторга России. Вуз также активно работает над расширением кадрового потенциала для стратегически важных отраслей: совместно с «Сахалинской Энергией» (оператором проекта «Сахалин‑2») готовится к запуску специализированная магистерская программа для подготовки специалистов для шельфовых проектов. При этом университет демонстрирует впечатляющий рост, ежегодно увеличивая число студентов на 25%.

«Я студент Технического нефтегазового института, – поделился студент 2 курса СахГУ Михаил Лариков. – В студенческий городок переехал в декабре. Хочу поблагодарить за то, что могу жить в таком классном месте. Считаю, что мне очень повезло с университетом. Уже сейчас понимаю свои перспективы в профессиональной деятельности. У меня есть карьерный план и возможность в дальнейшем работать в такой ведущей компании, как Газпром. Плюс в университете открываются лаборатории. Уже во время учебы смогу осваивать современное оборудование, решать реальные задачи. То есть выйду из университета подготовленным специалистом. Вообще, на Сахалине интересно и перспективно жить и работать.

В островном вузе созданы все условия, чтобы ребята не только получали образование, но и создавали семьи. Недавно в новом кампусе жилую секцию предоставили студенческой паре. Всеволод и Елизавета приехали из других регионов, познакомились в университете и приняли решение стать мужем и женой.

— Мне здесь очень нравится: своя кухня, своя ванная, много мебели. У нас есть возможность обустраивать быт, создавать уют. Это так важно для молодой семьи, это сближает, – поделилась Елизавета Козляева. – В Сахалинский государственный университет я поступила вслед за подругой на учителя истории. Планировала окончить первый курс и перевестись в другой город. Но здесь мне безумно понравился подбор преподавателей, наша кафедра, наша группа. Понравился сам Южно-Сахалинск – красивый, чистый. Видно, что здесь заботятся и о городе, и о молодежи.

По теме: