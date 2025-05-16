Президент Сахалинской федерации тенниса Александр Котвицкий о перспективах этого вида спорта в регионе

В последние годы в Южно-Сахалинске семимильными шагами развивается большой теннис. Сегодня в секциях занимаются сотни мальчишек и девчонок, а также взрослые в категории от 30 до 75 лет и старше. Получили огромную популярность соревнования на Кубок мэра Южно-Сахалинска, на призы ГК «Гидрострой», проводятся всероссийские соревнования среди юниоров.

Перед началом нового теннисного сезона наш корреспондент встретился с президентом Сахалинской федерацией тенниса Александром Котвицким.

– Александр, на протяжении долгого периода вы были исполняющим обязанности президента областной федерации тенниса. В конце прошлого года официально утверждены президентом. Какое значение имеет это для вас и тех, кто занимается этим видом спорта в Сахалинской области?

– Наша федерация получила официальную аккредитацию от министерства спорта Сахалинской области в ноябре 2024 года. Перед этим необходимо было получить согласования от Федерации тенниса России в Москве.

Сегодня мы имеем статус официально аккредитованной федерации тенниса. После этого признания изменилось многое. У нас появилось право официально проводить соревнования среди детей, по результатам которых можно присваивать спортивные разряды. Так же мы можем формировать судейскую коллегию и присуждать категории местным судьям. Наладили отношения с Федерацией тенниса России. Это позволило проводить совместные всероссийские соревнования в Южно-Сахалинске. В предстоящем сезоне запланировано два всероссийских турнира на кортах областного центра. Кроме того, аккредитация дает нам право запрашивать финансовые средства на поездки лучших молодых спортсменов на турниры ДФО, всероссийские соревнования, которые проводятся в разных городах России, на первенство страны.

– На острове теннис развивается, к огромному сожалению, практически только в Южно-Сахалинске. В областном центре имеются корты, качеству которым дали высокую оценку бывшая первая ракетка мира, заслуженный мастер спорта Евгений Кафельников, победительница турнира Большого шлема, заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Планируете ли двинуть теннис в другие города области?

– Должен согласиться с вами. Южно-Сахалинск единственный город, где созданы хорошие условия для занятия теннисом. В планы федерации входит развитие тенниса в других городах области. Насколько это реально?

Один пример. В городе Курильске на Итурупе имеется теннисный корт, на котором можно тренироваться и проводить соревнования в любое время года и при любых капризах погоды. Все это стало возможно при поддержке ГК «Гидрострой». Местный тренер Владимир Борисович Кузнецов преподает детям уроки тенниса. Кое-кто из его воспитанников участвовал в соревнованиях на Кубок мэра и возвращались ребята в Курильск с медалями. Мы будем поддерживать развитие тенниса в Курильске. Каким образом? Помогать спортивным инвентарем, методическими наработками по проведению тренировок. Продолжим приглашать курильчан участвовать в соревнованиях в нашем городе.

Планируем развивать этот вид спорта в Корсакове. Когда-то там была пара теннисных кортов на стадионе «Водник», где любители этого вида спорта проводили тренировки. Сегодня в этом портовом городе новый мэр Наталия Куприна и надеемся, что она поддержит наше предложение о развитии тенниса в Корсакове.

Для начала необходим новый теннисный корт, который бы отвечал современным требованиям и был доступен всем желающим. Мы в свою очередь готовы оказать помощь инвентарем. Кроме того, несколько раз в месяц один из наших тренеров мог бы приезжать в Корсаков для проведения тренировок. В текущем году планируем провести теннисный фестиваль на Итурупе. ГК «Гидрострой» готова поддержать нашу идею и организовать выезд южно-сахалинских теннисистов не только для участия в турнире, но и для обмена опытом и проведения мастер-классов. Это мероприятие запланировано на конец октября 2025 года.

– Какие турниры смогут посмотреть поклонники тенниса в предстоящем сезоне в областном центре?

– У нас уже состоялось первенство города в категории до 15 лет. Проводился турнир на базе учебно-тренировочного центра «Восток». В конце мая на кортах городского парка пройдет турнир в честь открытия уличного сезона. Будут соревноваться как взрослые, так и дети. Запланирован на начало июля турнир на Кубок ГК «Гидрострой». Ранее этот турнир проводился только среди взрослых. В этом году в программе впервые соревнования пройдут среди юных теннисистов с 30 июня по 6 июля. Затем в борьбу с 9 июля вступят более опытные взрослые спортсмены. Финальные матчи состоятся 13 июля. На этот турнир ожидаем приезд теннисистов со всей России, как детей, так и опытных, взрослых спортсменов.

– В текущем году состоится очередной, ставший традиционным, турнир Кубок мэра, участие в котором принимают сотни теннисистов из многих городов страны. Доброй традицией стал приезд на эти соревнования именитых теннисистов. Планируете продолжить традицию?

– Это будет уже одиннадцатый Кубок мэра. Пройдет он в два этапа: детский и взрослый. В первую неделю на корт выйдут только сахалинские воспитанники тенниса. Далее лучшие наши спортсмены примут участие во Всероссийских соревнованиях на Кубок мэра в категориях до 13 и до 17 лет. Ожидаем участие в Кубке большого количества юных теннисистов со всей страны. Среди взрослых тоже будет два этапа. Первая неделя-островные спортсмены выявляют сильнейших. Далее второй этап, в котором выйдут на корт теннисисты со всего Дальнего Востока, а также спортсмены из центральной России.

Что касается приезда теннисной «звезды», вопрос находится в стадии рассмотрения и ответа на него у меня на сегодняшний день нет.

– Кто-то из сахалинских теннисистов примет участие в первенстве России? Какие новости о члене молодежной сборной России Якове Мазине?

– Две наши сахалинские звездочки Василиса Кочкадаева и Владислав Каратеев примут участие в первенстве страны, которое стартует в Казани в июне. Что касается Якова Мазина, то его спортивная карьера на сегодняшний день складывается довольно удачно. Сахалинец неоднократно выезжал в составе сборной молодежной России на турниры в Европу и каждый раз поднимался на подиум. Яков также примет участие в первенстве страны.

– Есть ли у вас приятный секрет, о котором пока не знают поклонники этого прекрасного вида спорта?

– Да, такой имеется. Говорить о нем рано, чтобы не сглазить, если только в двух словах. Сегодня два очень серьезных человека прорабатывают вопрос о том, чтобы в дошкольных учреждениях дети получали первые уроки тенниса. Идея данного проекта полностью принадлежит им. Поговорим об этом, когда проект будет воплощен в жизнь.

Вопросы задавал Игорь Карпук.

Фото автора.