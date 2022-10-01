Президент Владимир Путин подписал указ о призыве с 1 ноября на военную службу граждан и об увольнении отслуживших свой срок по призыву солдат, матросов, сержантов и старшин.

Ну очень неоднородный, порой непредсказуемый этот десятый месяц года.
Из крайности в крайность: на дворе то тепло, то холодно, то завораживающе красиво, то жутковато-буйно. Бывает, что все становится с ног на голову,...
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Южно-Сахалинска – ефрейтор Андрей Ахатов.
Руководство области выражает искренние соболезнования родным и близким, обещает оказать...
В минувший понедельник в Южно-Сахалинске стартовала юбилейная неделя — горожан поздравляют с Днем рождения областной столицы.
Праздничные площадки распределены по Коммунистическому проспекту: в нескольких местах...
Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась 5 сентября на набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума.
Организатор выставки – Фонд Росконгресс...