Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли «Данона» и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление РФ.

По оценкам организаторов, ожидается более тысячи участников и не менее 3500 зрителей и болельщиков. Фестиваль такого масштаба и содержания – единственный на Дальнем Востоке.
В июне глава региона Валерий Лимаренко объявил о...
Точно в цель!
Сахалинская спортсменка Ольга Аверкина стала обладательницей золотой медали открытого Кубка России по пулевой стрельбе.
Соревнования прошли в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» и...
«Амурская многодневка»
Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края...