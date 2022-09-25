Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно в заведениях, имеющих государственную аккредитацию, и получающим образование этого уровня впервые, сообщает Кремль.

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