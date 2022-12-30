Президент Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения. Устанавливается специальная квота в 10% по направлениям подготовки специальности, в рамках которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний. Также законом вводится 10%-ная квота на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

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