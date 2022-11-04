Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.
Об этой трагедии знали мало, любая информация была под запретом. Документы о жертвах и разрушениях долгое время имели гриф «секретно». Рассекречивать их начали спустя десятилетия.
С интервалом в 10 минут
Свидетельства той беды хранятся...