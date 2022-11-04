Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

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