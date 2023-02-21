Президент Владимр Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

ПРЕЗИДЕНТ:

Победить Россию на поле боя невозможно.

* * *

Президент о ЛГБТ-настроениях на Западе: Посмотрите на Священное Писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано. В том числе, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сомнению.

* * *

Мы обязаны защитить наших детей. И мы защитим их.

* * *

Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО.

* * *

Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения.

* * *

Валовый внутренний продукт снизился на 2,1%. Хотя еще в феврале-марте прошлого года нам предрекали обвал экономики.

* * *

Российская экономика и системы управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Правительства, Парламента, Банка России, субъектов РФ и, конечно, же представителей делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела – а значит, в развитие страны.

* * *

Многие базовые гражданские отрасли отечественной экономики не сократили, а нарастили объем производства.

Объемы ввода жилья впервые превысили 100 млн кв м.

* * *

Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи

* * *

Надо убрать любые межведомственные формальности, обиды, недомолвки.

Все для дела, все для результата!

Старт небольших компаний, семейных предприятий – уже победа. Открытие завода, новых дорог – уже победа. Новые школы и детские сады – тоже победа. Научные открытия и технологии – конечно, победа.

Вклад каждого – вот, что важно.

* * *

В течение 10 лет в программу ЖКХ будет инвестировано 4,5 трлн рублей.

Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт.

* * *

Россию нам передали предки, а нам надо ее сохранить и передать дальше

* * *

Россия — открытая страна и самобытная цивилизация, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство.

Будем развивать сотрудничество с друзьями, со всеми, кто готов к совместными работе.

Но рассчитывать — на свой потенциал, свои традиции и ценности.

* * *

Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур.

* * *

В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной

* * *

Прошу Администрацию Президента совместно с Правительством представить предложения по созданию инструментов прямой поддержки лучших управленческих команд, практик в крупных, средних и небольших муниципалитетах.

* * *

Президент поблагодарил всех добровольцев из числа представителей власти, которые находятся на передовой, участвуют в сборе гуманитарного груза и помогают фронту.

«Еще раз спасибо за патриотическую позицию», — Путин.

* * *

Школа боевых действий – ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали.

* * *

С учетом масштабных задач, стоящих перед страной, мы должны серьезно обновить подходы к системе подготовки кадров, к научно-технологической политике.

* * *

Президент поблагодарил всех добровольцев из числа представителей власти, которые находятся на передовой, участвуют в сборе гуманитарного груза и помогают фронту.

«Еще раз спасибо за патриотическую позицию», — Путин.

* * *

Школа боевых действий – ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят и готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы ни работали.

* * *

С учетом масштабных задач, стоящих перед страной, мы должны серьезно обновить подходы к системе подготовки кадров, к научно-технологической политике.

* * *

Задача конкретная – за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК, строительства, транспорта, атомной и других отраслей, ключевых для обеспечения безопасности суверенитета и конкурентоспособности России.

* * *

Объем бюджетных расходов на поддержку семей в России за последние годы вырос не в какие-то проценты, в разы. Он является самым быстрорастущим разделом главного финансового документа страны – закона о бюджете.

* * *

МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля.

С 1 января 2024 году вдобавок к запланированной индексации произойдет еще одна индексация на дополнительные 10% – Путин.

* * *

Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

* * *

Прошу правительство и руководителей регионов не забывать: главный критерий [модернизации здравоохранения] – не цифры, а ощутимые изменения в доступности и качестве медпомощи.

* * *

Мы запустили большую программу обновления школ. К концу этого года в общей сложности будет приведено в порядок почти 3500 школьных зданий. Из них большая часть – в сельских поселениях.

* * *

В приоритете – дальнейшая ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накопленного вреда. Прошу Правительство совместно с регионами уже сейчас подготовить перечень тех объектов накопленного вреда, которые будут ликвидироваться после завершения действующей программы.

* * *

250 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуникаций и другой инфраструктуры в регионах. В регионах будет выделено еще 50 млрд рублей на обновление транспорта в субъектах. По указанию Владимира Путина особое внимание уделят малым городам и сельским территориям.

* * *

Путин заявил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования неделю назад.

* * *

НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником ДСНВ.

США и НАТО прямо говорят, что их цель – нанести стратегическое поражение России.

И после этого они собираются разъезжать по нашим объектам? — Путин

* * *

Путин о США: Наши отношения деградировали. Это целиком заслуга Соединенных Штатов. Именно они после распада СССР приступили к пересмотру результатов Второй Мировой войны. К строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин.

* * *

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

* * *

Путин о национальном многообразии бойцов на СВО: Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за Родину.

* * *

Минобороны РФ и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия — Путин.

Ядерное оружие будет испытано, если первыми его испытают США, уточнил президент. У Москвы есть информация о том, что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия.

* * *

Тяжелый ратный труд и подвиг российских воинов находят поддержку во всей стране, фронт сейчас проходит через сердца миллионов людей

* * *

Правда за нами.