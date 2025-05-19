Президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни» даёт вторую жизнь сахалинским дорогам мостам

В него в нынешнем году включено более 35 километров автодорог в Холмском, Невельском, Углегорском и Поронайском районах, а также в областном центре, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Предусмотрено восстановление и обновление искусственных сооружений через реки Христофоровка и Правда. Работы на этих объектах тоже начнутся в этом году.

Сейчас по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался ремонт аварийного моста через реку Новосёлку в Томаринском районе.

Он расположен в окрестностях села Новосёлово, на 124 км региональной автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. Перед тем, как начать работы, дорожники обустроили технологические проезды, разобрали старую дорожную одежду и пр.

Сейчас на сооружении длиной 97,7 метра предстоит восстановить и укрепить конструкции, заменить опорные части пролетных строений, дорожное покрытие, перила и ограждения.

После ремонта на мосту, который был построен в 1982 году, будут обеспечены все необходимые условия для безопасного движения транспорта, рассказал руководитель управления «Сахалинавтодор» Вадим Думанский. Завершить ремонт планируется к ноябрю 2026 года.

Сергей РЯБОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.