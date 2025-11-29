При обрушении строящегося здания в Южно-Сахалинске погибли три строителя и четыре пострадали

Спасатели завершили разбор завалов обрушившегося строящегося здания в Южно-Сахалинске в пер. Энергетиков, 3а к полуночи 28 ноября.

Как уже сообщал «Советский Сахалин», днем 28 ноября часть двухэтажного строящегося здания обрушилась. Под завалами обнаружили тела трех погибших. Также пострадали четыре человека.

Состояние четверых пострадавших не вызывает опасений. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Сахалинской области. Людей оперативно извлекли из-под обломков, им оказана первая медицинская помощь. Углубленное исследование проводилось в областной клинической больнице.

Трое, по информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, впоследствии отказались от госпитализации, в медучреждении остался один человек.

В связи с уведомлением о большом количестве пострадавших к месту происшествия оперативно направлялись пять машин скорой помощи, руководитель медицинской организации лично координировал на месте работу медбригад, сообщили в минздраве.

Обстоятельства ЧП

— По предварительным данным, при заливке бетоном обрушилась часть двухэтажного строящегося здания.

— По информации мэрии Южно-Сахалинска, территория и строящееся здание находятся в частной собственности.

— Большое количество сырого бетона осложняло работы на месте обрушения. Бетон размывали водой.

— Действовал оперативный штаб. Работали две крановые группы, подключали световые башни.

— Группировка сил и средств, привлеченных к работам на месте обрушения, составила 70 человек и 18 единиц техники. Работали два кинологических расчета.

По информации прокуратуры Сахалинской области, организована проверка соблюдения требований закона, регулирующего охрану труда, безопасность нахождения работников на объекте.

В СУ СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Денис ЦУКСОВ.