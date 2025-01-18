Суббота, 18 января, 2025
ДомойЛента событий
Лента событий

При пожаре в  Южно-Сахалинске погиб человек

18 января в 04.10 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании столярно-мебельного цеха по адресу: ул. Памятная,12А. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев строение горело открытым пламенем, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Возгорание было локализовано в 06.03 на площади 900 квадратных метров. В тушении участвуют 28 сотрудников и 11 единиц техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, в том числе спасатели управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска.

В 10.41 открытое горение было ликвидировано. В 11.50 при разборе конструкций обнаружено тело мужчины.

Предыдущая статья
На Сахалине впервые проходит этап Кубка России по могулу
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ