При пожаре в  Южно-Сахалинске погиб человек

18 января в 04.10 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании столярно-мебельного цеха по адресу: ул. Памятная,12А. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев строение горело открытым пламенем, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Возгорание было локализовано в 06.03 на площади 900 квадратных метров. В тушении участвуют 28 сотрудников и 11 единиц техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, в том числе спасатели управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска.

В 10.41 открытое горение было ликвидировано. В 11.50 при разборе конструкций обнаружено тело мужчины.