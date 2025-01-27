Приближается юбилей моего мужа, на его празднование приезжают родственники с материка. Хотелось бы отметить 70-летие моего Георгия Степановича в кафе или ресторане в теплой радостной обстановке.

Пять лет назад мы уже принимали гостей в модном ресторане, но вспоминаем этот праздник не очень хорошо. В большом зале тогда были накрыты столы на шесть-семь компаний. Хозяева пытались извлечь как можно больше прибыли и создали такую тесноту, что гости одних юбиляров сидели спиной к спине гостей других. Да ещё музыка гремела так, что даже поздравления родных невозможно было услышать.

На этот раз мы хотели найти помещение, где бы можно было как-то уединиться своей компанией и душевно посидеть за приемлемые деньги.

Мы с дочкой объехали и обзвонили не менее 15 кафе и ресторанов, расположенных недалеко от нашего дома. Смотрели рекламу в интернете. Но при всём богатстве выбора пока не нашли, что хотели.

Во-первых, везде были общие залы. А ещё нас шокировали цены: почти всюду требовали четыре – четыре с половиной тыс. с одного гостя. Там, где эта сумма была три тысячи, неимоверно дорого стоил алкоголь.

Столкнулась я и с неизвестным мне ранее понятием «пробковый сбор». В некоторых кафе и ресторанах, где разрешается приносить свой алкоголь, требуют уплатить определённую сумму за это разрешение. Например, три тысячи рублей.

Когда разговор заходил о ценах, нам везде жаловались, что приходится их поднимать. Вот и с нового года всё подорожало, надо как-то выживать. Что ж, теперь удел пенсионеров – лишь домашние застолья?

Да, всё дорожает. Но везде ли и всегда экономически обоснованно?

Вот сразу на 34 рубля выросла цена на «яйцо отборное» областной птицефабрики «Островная». Несколько месяцев сахалинцы жили привозной продукцией, недавно появились свои яйца, и «отборные» стоили 150 рублей, теперь их цена 184 рубля.

На днях побывала в «Аква Сити» – впервые в новом году. Услуги там с января тоже подорожали. Нас, владельцев социальных карт, новые цены на водные процедуры – спасибо областным властям! – не касаются. Однако на фудкорте за стаканчик чая пришлось заплатить уже 85 рублей вместо 65-ти. Рост – почти 30 проц.!

На мой взгляд, и 65 руб. в разы превышали себестоимость кипятка, половинки ломтика лимона, пакетика чая «Гринфилд» и сахара.

Марина Сверкунова, г. Южно-Сахалинск.