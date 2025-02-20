Приберите за собой

Зима для сахалинцев – долгожданная пора. Все мы с нетерпением ждали, когда можно будет поехать порыбачить. Но только в этом году льда на море так и нет. Поэтому любители зимней рыбалки вынуждены сконцентрироваться на ограниченном количестве мест. Одно из таких – река Найба.

Здесь хорошо ловится навага, и каждый день сюда приезжает множество рыболовов. Однако радость от хорошего улова омрачается печальным зрелищем: после каждого дня рыбалки лёд превращается в настоящую свалку.

К сожалению, многие рыболовы вместо того, чтобы забрать всю добычу с собой, потрошат рыбу прямо на месте. Им хочется избавиться от каждого лишнего килограмма, лишь бы легче было идти к берегу. В результате по всему побережью разбросаны «кровавые курганы» – горы рыбьих внутренностей, перемешанных с бытовым мусором: тряпками, пакетами, коробками и окурками…

И это из года в год.

Ну почему нельзя забрать с собой мусор и выбросить его в ближайший контейнер? Это не займёт много времени, но сделает место более комфортным для других рыболовов и для вас в том числе.

Некоторые могут возразить, что рыбьи отходы всё равно съедят птицы и лисы. На практике же оказывается, что часть остаётся нетронутой и постепенно вмерзает в лёд.

Давайте будем проявлять уважение к природе и друг к другу! Оглянитесь вокруг перед тем, как покинуть место рыбалки, и уберите за собой мусор.

Михаил ФРОЛОВ, г. Южно-Сахалинск.