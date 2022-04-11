Приближая новоселья. Председатель областного правительства Алексей Белик побывал в Смирныховском районе с рабочей поездкой

Он провел встречи с руководителями МО и населением, ответил на ряд вопросов по переселению из ветхого и аварийного жилья, оказанию коммунальных услуг, дорожному строительству, работе детских дошкольных учреждений.

По итогам посещения муниципалитета руководитель дал ряд поручений. Некоторые будут выполнены незамедлительно, на другие уйдет больше времени.

Одна из острых проблем, о которых рассказали жители, – отдаленное село Пильво перестали обслуживать сотовые операторы. Невозможно даже вызвать экстренную помощь. Глава сахалинского правительства поручил региональному министерству цифрового развития в кратчайшие сроки либо установить таксофон, либо обеспечить населенный пункт мобильной связью.

А проживающих в райцентре волновала котельная № 6, которая находится в центре жилой застройки и сильно коптит.

Алексей Белик сообщил, что там без промедлений установят оборудование для уменьшения выбросов сажи, а также перейдут на более качественный уголь. Но этим решение проблемы не ограничится – в 2024 году всю коммуналку газифицируют, и тогда котельную выведут из эксплуатации.

Преображение ждет улицу 8 Марта – одну из главных в Смирных. Ознакомившись с проектом капремонта, глава правительства поручил доработать документ и обещал вынести вопрос о финансировании на рассмотрение облдумы в рамках работы над поправками в бюджет.

Председатель правительства побывал также на строительной площадке по улице Чехова, где возводится пятиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья, пообщался с будущими хозяевами квартир. Претензий у них нет, новоселья должны состояться летом. На здании завершено обустройство фасада, ведутся внутренние отделочные работы. Рядом с домом будет большая детская площадка.

Алексей Белик отметил, что вопросы возведения жилья и развития современной медицинской помощи остаются одними из приоритетных в работе областной власти.

– Мы берем на особый контроль приобретение нового эндоскопического оборудования для районной больницы. Аппараты необходимо приобрести в максимально сжатые сроки, – подчеркнул он.

Кроме того, по его поручению министерство здравоохранения области займется комплектацией медицинских кадров, мэрия – решением их жилищных вопросов. А пока врачи узких специальностей из соседних муниципальных образований будут регулярно приезжать в район и принимать пациентов по субботам. Еще одно задание от главы правительства касалось ремонта помещения больницы – необходимо устранить проблему с затеканием воды через стену.

Не менее приятная новость – принято решение построить в райцентре современный спортивный объект – новую лыжную базу. Она заменит старую, эксплуатируемую почти 30 лет. В новом сооружении появятся прокат лыжного инвентаря, тренажерный зал, тир. Здесь будут гараж для мототехники, лыжероллерная трасса, стрельбище, хоккейный корт и многое другое.

В этом году намечается расширить территорию мемориального комплекса в селе Победино, где производится захоронение советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина в 1945 году. По поручению Алексея Белика, работы нужно будет выполнить за сезон.

Сергей РЯБОВ.