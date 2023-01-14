Причиной массовой гибели иваси на Кунашире называют термический шок

Недавно побережье бухты Первухина (о. Кунашир) оказалось буквально усыпанное тоннами мертвой рыбы иваси.

Как сообщили, специалисты Сахалино-Курильского ТУ Росрыболовства, видимых загрязнений на месте не обнаружено. Точные причины будут озвучены специалистами после проведения специальных анализов и экспертиз.

Предположение о причине произошедшего высказала замдиректора государственного заповедника «Курильский»: «Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель», — пояснила Ирина Неведомская».