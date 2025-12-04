Причину задержания руководителя СКТУ ФАР Дмитрия Филоненко в правоохранительных структурах региона не комментируют

Пока неясно, о каком эпизоде взятки может идти речь или же вообще это может быть как с его предшественником. Как известно, Дмитрий Филоненко занял должность руководителя СКТУ ФАР на фоне громкой отставки предыдущего руководителя: к Александру Таратенко были претензии, связанные с превышением должностных полномочий.

Дмитрий Филоненко возглавил СКТУ ФАР в августе 2022 года.

Представлявший его тогда коллективу ведомства заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник подчеркнул, что наиболее ценный актив управления — это люди, чьи профессионализм, компетенция и опыт позволят наладить чёткую и слаженную работу.

В ноябре 2023-го Дмитрию Филоненко был присвоен чин государственного советника Российской Федерации 3 класса. Такой чин, если соотнести его с воинскими званиями, соответствует майору, капитану 3 ранга.

В начале октября на Сахалине побывал председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. На масштабном совещании по итогам инспектирования рыбной отрасли Дальнего Востока (там присутствовал и журналист «Советского Сахалина») помимо прочего высокопоставленный чиновник акцентировал внимание на борьбе с незаконным выловом водно-биологических ресурсов и дальнейшей декриминализации рыбохозяйственного комплекса.

— Важно обеспечить внедрение современных технических и программно-аппаратных средств в систему мониторинга учёта и контроля за оборотом ВБР, а также усилить надзор за соблюдением законности при торговле рыбной продукцией на внутреннем рынке, – так завершил своё выступление председатель Морской коллегии.

Спустя два месяца руководитель управления был задержан. Совпадение это или нет?

Николай ПИТЕРСКИЙ.