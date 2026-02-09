Вторник, 10 февраля, 2026
Приехал на Сахалин из Москвы покататься на лыжах и … распространить наркотики

На Сахалине транспортными полицейскими задержан организатор Интернет — магазина по продаже синтетики.

При отработке информации о поставке на территорию Сахалинской области наркотиков воздушным авиатранспортом сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Сахалинского линейного отдела  МВД России на транспорте установили  и задержали 39-летнего жителя Москвы.

Установлено, что мужчина прилетел в Южно-Сахалинск,  чтобы покататься на лыжах, но привез с собой, спрятав в банках из-под спортивного питания, порядка 500 граммов мефедрона.

Задержанный не только катался на лыжах, но и раскладывал закладки в тайники, а для реализации открыл Интернет-магазин.

В момент помещения одной из закладок, массой свыше трех граммов в тайник в лесополосе, недалеко от горнолыжного склона, мужчина был задержан транспортными полицейскими. Он попытался скрыться и сбросить наркотики.

По месту временного проживания было изъято еще около 140 разовых доз мефедрона.

В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор.

Следователи  Сахалинского линейного отдела  МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

