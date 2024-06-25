Приехал с Ямала и победил в олимпийском забеге на Сахалине

Массовый легкоатлетический забег в честь XXXV Всероссийского олимпийского дня прошёл в Южно-Сахалинске. Местом проведения соревнований стала территория городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. За звание самых быстрых боролись более 330 любителей бега, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Старт забегу дали почетные гости праздника – президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

– Наших сахалинских спортсменов никогда не пугают дождь, слякоть и ветер. Уверен, что состязания оставят только самые теплые воспоминания. Дистанции не самые длинные – но это не важно. Самое главное было в этот спортивный праздник собраться вместе и с улыбкой провести это время, – отметил организатор Виталий Шаронов.

Соревнования проходили на двух дистанциях – 1 км и 2,7 км. Участники также были поделены на несколько возрастных групп.

В забеге на 2,7 км в возрастной группе «15 – 17 лет» у юношей победу одержал Кирилл Ким, на втором месте Артём Агафонов, третьим стал Михаил Логовский. У девушек сильнейшей стала Гелена Перепелкина.

В возрастной группе «18 лет и старше» золото завоевал Константин Чебунин.

– Недавно переехал с Ямала на Сахалин. Теперь стараюсь постоянно принимать участие в легкоатлетических забегах. Большой плюс, что трасса проходила в самом парке. Это не позволило ветру помешать спортсменам показать хорошие результаты, – сказал Константин.

Серебряную награду получил Сергей Афанасьев, бронзовая медаль у Вячеслава Евменова. У женщин на этой дистанции Анастасия Вандышева стала первой, на втором месте расположилась Лариса Жук, тройку призёров замкнула Мария Мельникова.

На километровой дистанции первые места в своих возрастных группах завоевали Артём Лебедев, Анна Борисова, Алексей Бизяев, Мун Хён Ди, Глеб Козлов и Алина Соломатина, вторые места заняли Ашот Симонян, Алёна Львова, Марк Чебунин, Алёна Хан, Александр Малихов и София Унтевская, третьими стали Александр Бычков, Юлия Иванова, Иван Семёнов, Эмилия Медвидь, Егор Семёнов и Валерия Чинчинова.

С протоколами соревнований можно ознакомиться, зайдя на сайт областного министерства спорта.