В апреле страна отпраздновала знаменательную дату — 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Целый день на всех каналах только и говорили про исторический полет. Было интересно узнать ранее неизвестные подробности этого события и посмотреть кинохронику тех лет.

Такой интерес чрезмерным не назовешь. Нам действительно есть чем гордиться: ведь мы были первыми, кто открыл человечеству дорогу к звездам. И знаменитое гагаринское «Поехали!» знают во всем мире.

Полет в космос — это подвиг, сравнимый с теми, которые совершались в годы войны. На этом подвиге воспитано уже несколько поколений. Считаю, что отношение к памяти о первом космонавте Земли должно быть таким же, как и к героям военного лихолетья.

Но вот недавно я ездил в Невельск. То, что я там увидел, иначе чем издевательством над памятью не назовешь. Имею в виду установленную на въезде в город стелу, посвященную Юрию Гагарину. Судя по внешнему виду, за стелой перестали ухаживать еще в прошлом веке. Стоит вся обшарпанная, постамент вот-вот рассыплется, площадка вокруг вся разбитая, грязь, ямы и лужи… И это — памятная стела первому космонавту Земли?!

Неужели нельзя было хотя бы к 60-летию первого полета человека в космос привести стелу в порядок — отреставрировать, покрасить, заасфальтировать площадку? Не думаю, что это стоило бы больших денег. А вот польза от этого была бы несомненной.

Невозможно воспитывать ребенка без живого примера, это вам скажет любой родитель или учитель. Отсюда вопрос: как можно воспитывать местную молодежь на примере Юрия Гагарина, если истинное отношение к нему в Невельске угадывается по внешнему виду памятной стелы?

Как говорится, приехали…

Евгений ЗАХАРОВ, г. Южно-Сахалинск.