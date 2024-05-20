Вторник, 21 мая, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года 2023» продлен до 30 мая

Принять участие могут организации и индивидуальные предприниматели Сахалинской области, которые в 2023 году осуществляли экспорт несырьевых неэнергетических товаров или услуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победителей определят в трех основных и двух дополнительных номинациях:

    • «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»;
    • «Экспортёр года в сфере услуг»;
    • «Трейдер года»;
    • «Экспорт на каблуках»;
    • «Экспорт в Поднебесную».

Конкурсанту необходимо заполнить электронную заявку.

Подробно с правилами и условиями участия можно ознакомиться в Регламенте.

Премия «Экспортёр года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который инициировал Президент Владимир Путин.

Предыдущая статья
Каратэ-киокусинкай теперь могут ввести в программу всех школ страны, как это сделали в Анивском районе
Следующая статья
Пиджак со шнуровкой и худи-непромокайки. Сахалинские дизайнеры принесли десятки модных идей в «Лабораторию искусства»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ