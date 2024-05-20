Прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года 2023» продлен до 30 мая

Принять участие могут организации и индивидуальные предприниматели Сахалинской области, которые в 2023 году осуществляли экспорт несырьевых неэнергетических товаров или услуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победителей определят в трех основных и двух дополнительных номинациях:

«Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»; «Экспортёр года в сфере услуг»; «Трейдер года»; «Экспорт на каблуках»; «Экспорт в Поднебесную».



Конкурсанту необходимо заполнить электронную заявку.

Подробно с правилами и условиями участия можно ознакомиться в Регламенте.

Премия «Экспортёр года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который инициировал Президент Владимир Путин.