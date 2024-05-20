Прием заявок на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года 2023» продлен до 30 мая

Принять участие могут организации и индивидуальные предприниматели Сахалинской области, которые в 2023 году осуществляли экспорт несырьевых неэнергетических товаров или услуг, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Победителей определят в трех основных и двух дополнительных номинациях:
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- «Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»;
- «Экспортёр года в сфере услуг»;
- «Трейдер года»;
- «Экспорт на каблуках»;
- «Экспорт в Поднебесную».
Конкурсанту необходимо заполнить электронную заявку.
Подробно с правилами и условиями участия можно ознакомиться в Регламенте.
Премия «Экспортёр года» учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который инициировал Президент Владимир Путин.