Приезжайте… полежать на вершине. На Итурупе появится новая достопримечательность

Весной прошлого года в муниципальных образованиях области, как и по всей стране, в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли народные голосования за объекты «комфортной городской среды» и за объекты благоустройства.

В число 20 областных проектов-победителей вошла смотровая площадка «Курильская вершина» в Курильске. Облагораживание именно этого места напрашивалось давно: с верхней части города открываются прекрасные виды на вулканы Баранского и Иван Грозный, на реку Курилку и залив Курильский с его живописными мысами.

Долго ли, коротко ли шли к осуществлению пожеланий курильчан об обустройстве смотровой площадки, но в конце концов в 2020 году на том месте появился деревянный настил с ограждением. Правда, до установки опор освещения, урн, скамеек, как первоначально задумывалось, дело не дошло. Может, денег в районном бюджете не хватило.

Но вот представилась возможность по линии целевой программы завершить работы за счет средств федерального бюджета, и курильчане такую возможность не упустили, дружно проголосовали именно за этот объект. Его «соперником» была детская площадка «Рыбацкая деревня», которая проигрывает уже не первый раз. (Наверное, вопрос о детских площадках в Курильске так остро не стоит).

Итак, что же жители и гости города увидят по завершении работ на «Курильской вершине»? Здесь должны появиться авангардные сплошные лежаки. В самом деле, почему бы усталым путникам не просто присесть отдохнуть, но и полежать, пусть даже «у прохожих на виду»? От дождей их укроет такой же авангардный навес. Как и положено на смотровых площадках, здесь установят туристический бинокль. Глава округа Вадим Рокотов говорил: «Обустроив смотровую площадку, мы сделаем ее более интересной, современной, комфортной и для жителей, и для гостей острова. Она может стать так называемой городской точкой притяжения».

И она будет не первой в Курильске. Излюбленным местом отдыха островитян, например, стала пешеходная дорожка от Курильска до с. Китовое – на высоком морском берегу, уложенная декоративной плиткой, с лавочками и урнами, с клумбами и беседкой. Еще раньше в городе появились скверы Победы и Созидателей. В прошлом году возле детской школы искусств открыли замечательный сквер Искусств. По инициативе депутатов, за счет районного бюджета.

За муниципальные средства сооружаются и объекты благоустройства, например, фонтан в с. Китовое. (Не рассуждая на тему, зачем он нужен, просто констатирую: и на Итурупе есть фонтан). В том же селе обустроена оригинальная, в виде корабля, смотровая площадка.

А еще особую привлекательность населенным пунктам придают арт-объекты, возведенные по результатам конкурса «Гео-дизайн».

Очень востребованы средства из федеральной казны, выделяемые на создание «общественных территорий». Это одно из направлений национального проекта «Формирование комфортной городской среды», так же как и «1000 дворов». Курильский район активно участвует в таких программах. Благодаря данному проекту в райцентре в прошлом году построили «Дог-парк», обновили несколько дворов.

Островитянам нравится новый облик Курильска, который лет тридцать назад неудобно было и городом называть. Сейчас в нем красиво, чисто, уютно. Хочется, чтобы как можно больше людей приезжало сюда и убеждалось: мы живем достойно.

Галия Кунченко, г. Курильск.

Справка

В перечень победивших во всероссийском народном голосовании 20 общественных территорий области, которые предстоит обустроить, вошли также парк Победы в Южно-Курильске, скверы «Ленинградский» и «Без пяти семь» в г. Макарове, сквер в с. Красногорск Томаринского района. Кроме того, благоустройство коснется привокзальной площади в с. Ильинское, появятся входные группы на въезде в Тымовское и Аниву, а в Ногликах и Долинске обустроят зоны отдыха.

В 2023 году на благоустройство общественных территорий в областной казне предусмотрено около 462 млн рублей. Федеральным бюджетом на эти цели будет направлено почти 77 млн рублей.