Приглашение на конкурс «Вместе против коррупции»

Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2025 году организован Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» для молодежи всех государств мира.

Подробная информация о конкурсе, в том числе анонсирующие материалы и

правила конкурса, размещена на сайте www.anticorruption.life.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса по 01.10.2025 в трех номинациях – социальный рисунок, социальный плакат и социальный видеоролик в трех возрастных группах (от 10 до 15 лет, от 15 до 20 лет и от 20 до 25 лет).