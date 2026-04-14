Приговор Пичугину: 3 года принудительных работ по делу о гибели 2 человек в Охотском море

Октябрьский районный суд Улан-Удэ 14 апреля назначил Михаилу Пичугину, фигуранту дела о гибели двух своих родственников во время дрейфа судна в Охотском море, три года принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства . Об этом сообщила судья Наталья Ткачева, передает ТАСС.

Пичугин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В Октябрьском районном суде сообщили, что Пичугин сам внес в договор купли-продажи подвесного лодочного мотора недостоверные сведения о дате заключения договора, характеристиках подвесного лодочного мотора, заводского номера. Он установил на мотор информационные таблички, содержащие недостоверные сведения, после чего умышленно использовал заведомо подложный договор купли-продажи, лично предоставив его для регистрации своего маломерного судна в инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Сахалинской области. 30 июля 2024 года на основании указанного договора маломерное судно, принадлежащее Пичугину, с подвесным лодочным мотором прошло освидетельствование, получило судовой билет и допущено к эксплуатации с категорией сложности IV разряд IV.

9 августа 2024 Пичугин, управляя своим маломерным судном, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, он также знал о неисправности системы охлаждения мотора. Он вместе с пассажирами Пичугиным С. А. и несовершеннолетним Пичугиным И. С. двигался по маршруту в 19 км от берега, где ему было запрещено плавать. Мотор отказал, из-за чего судно долгое время бесконтрольно дрейфовало в акватории Охотского моря.

— В результате указанных неосторожных преступных действий Пичугина М. А. в ходе неуправляемого дрейфа в период с 9 августа 2024 по 14 октября 2024 от общего переохлаждения организма на фоне выраженного алиментарного истощения, длительного пребывания в условиях влажной среды с низкой температурой, наступила смерть несовершеннолетнего Пичугина И. С. и Пичугина С. А., — отметили в суде.

Сторона защиты рассмотрит вопрос возможного обжалования приговора Михаилу Пичугину, сообщил адвокат Андрей Аштуев.

Михаил Пичугин заявил, что переживает после оглашения приговора. Он добавил, что после оглашения решения суда ничего не может сказать на данный момент.

Приговор не вступил в законную силу.

