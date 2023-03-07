Приговор российскому моряку по делу об инциденте с судном «Амур» вынесут в апреле

Японский суд во второй половине апреля вынесет приговор россиянину Павлу Добрянскому — третьему помощнику капитана российского траулера «Амур», с которым в мае 2021 года столкнулась японская рыболовецкая шхуна «Хокко-мару — 8». Об этом сообщил 6 марта корр. ТАСС консул-советник отделения генконсульства России в Саппоро в городе Хакодатэ Сергей Касторнов.

«Сегодня состоялось заседание суда, в ходе которого выступила защита обвиняемого. В частности, адвокат российского моряка привел выводы, опровергающие утверждения обвинения о том, что Павел Добрянский был невнимателен в работе с радарами и не смог заметить японскую шхуну и избежать столкновения. В первую очередь акцент был сделан на плохих погодных условиях, а также технических особенностях японской шхуны. Ее корпус был сделан из пластика, и радар не мог на нее отреагировать», — отметил дипломат.

По его словам, «следующее заседание суда, когда будет вынесен окончательный приговор, состоится во второй половине апреля».

Ранее японская прокуратура запросила 3 года и 6 месяцев тюрьмы для Добрянского. Судебный процесс над ним идет с сентября прошлого года

Траулер «Амур» и шхуна «Хокко-мару — 8» столкнулись 26 мая 2021 года в 23 км от побережья острова Хоккайдо. Трое из пяти рыбаков, находившихся на японской шхуне, погибли. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске. В 2021 году японский суд уже вынес обвинительный приговор в отношении 64-летнего капитана японского судна, он получил три года условно.