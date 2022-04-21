Приходите знакомиться с Чеховыми. В музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 21 апреля открылась выставка картин племянников писателя

Именно в этот день в 1890 году писатель отправился на остров. Посетителям демонстрируют около 60 работ, переданных в дар музею. Это живописные пейзажи, выполненные маслом, карандашные портреты и сюжетные зарисовки, наброски тушью и серия акварельных эскизов к спектаклю «Мольер».

— Главные цели любого музея — собрать и сохранить ценные коллекции для следующих поколений, — сказала гостям директор музея книги «Остров Сахалин» Евгения Фирсова. — Вот и наши сотрудники бережно отреставрировали художественные работы Чеховых и подготовили для этой выставки мультимедийный каталог. Скоро он появится ив бумажном виде.

Восстановлением картин специалисты занимались на протяжении четырнадцати лет. И теперь есть возможность сравнить исходное состояние и результат проведенной работы

— Я занималась реставрацией графики, — рассказала заведующая реставрационной мастерской Нина Косова. — Основные сложности были из-за плохого качества бумаги. Она оказалась хрупкой и быстро желтела. В работе помогали профессора из реставрационного центра им. И. Грабаря в Москве, а реставрацией живописи занималась моя мама Татьяна Антошкина, работник областного художественного музея.

Сергей Михайлович Чехов — племянник великого писателя, сын его младшего брата Михаила Павловича. Учился в Императорской Академии художеств, работал художником-оформителем во МХАТе и других театрах Москвы. Так что и его сын, Сергей Сергеевич, с детства рисовал акварелью и цветными карандашами. Окончил Московскую художественную школу, а затем — монументальное отделение института им. В. И. Сурикова. Много работал в техниках линогравюры и офорта, живописи, но особую известность приобрел как монументалист.

Творчество художников Чеховых особо дорого жителям Сахалина тем, что в 1958 году они повторили маршрут Антона Павловича и даже посетили Курилы. Итогом путешествия и стала серия работ.

Дарина Деревягина.