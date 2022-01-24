Креативные создатели замечательного плаката о пользе для здоровья человека уборки снега широкой лопатой указали лишь одно блюдо, обладающее хорошей калорийностью.

Получается, что человек, скушавший две порции картофеля фри, сможет потратить полученные 440 килокалорий за час работы.

Гурманам на заметку: примерно такое же количество калорий содержат и многие другие вкусные продукты и готовые блюда. Например, чуть меньше 100 граммов паштета из гусиной печени подкопченного, чуть больше 100 граммов сырокопченой колбаски «Олимпийской» либо свиной сырокопченой корейки, около 400 граммов классического украинского борща или полкило супа пикантного с креветками, порция рубленого бифштекса либо отварных ленивых вареников либо 600 граммов драников, а также чуть больше литра пива обычного всех видов… Список можно продолжить.

Хотите сбросить вес? Берите в руки лопату – и за расчистку снежных завалов!

Среди прочих неупомянутых в плакате прелестей уборки снега на свежем воздухе при ясной погоде – отличный загар от часового воздействия солнечного ультрафиолета, гарантированное снятие разнообразных стрессов, мощный заряд бодрости и оптимизма, эстетическое удовольствие от лицезрения плодов рук своих. Ну и, конечно, – отменный аппетит!

Семен РЕЧКИН.