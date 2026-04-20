Вторник, 21 апреля, 2026
Домой НОВОСТИ

Прикосновение… к каторге. Тактильный опыт демонстрирует посетителям областной краеведческий музей

Так выглядит рельефная карта мира «Путь следования ссыльнокаторжных на Сахалин».

Три тактильные копии фотоматериалов периода сахалинской каторги, а также рельефная карта мира, где обозначен путь следования ссыльнокаторжных на Сахалин, пополнили экспозицию этого учреждения культуры благодаря инклюзивному проекту «Прикоснись и узнай. Сахалин периода каторги».

Он реализован по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в сотрудничестве с АНО «Лаборатория культурных практик». Его цель – снять физические информационные барьеры у людей с нарушениями зрения. И это стало возможным, поскольку грантовый проект областного краеведческого музея по созданию инклюзивной среды в учреждениях культуры стал победителем. Всего музеями 85 городов России было подавно 130 заявок, и только 10 из 10 городов прошли конкурсный отбор. Это настоящая победа сахалинцев, отметила ведущий советник отдела по делам архивов и музеев регионального министерства культуры и архивного дела Александра Михайлова:

– Сахалинская экспозиция – один из ярких примеров того, как современные технологии и социальная ответственность помогают сохранять и транслировать культурное наследие. До сих пор история каторги оставалась для незрячих и слабовидящих людей «терра инкогнита» – «неизведанной территорией».

– Даже если очень подробно объяснять, какие предметы находятся за стеклом витрин, не каждый их них сможет понять их особенность и значение. Благодаря проекту можно не только услышать рассказы экскурсовода, но и потрогать точные копии экспонатов, – рассказала куратор проекта, заведующая отделом музейных проектов краеведческого музея Юлия Коваленко. – Проект впервые предоставляет возможность наравне со всеми получить доступ к экспонатам.

Алексей Пак.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ