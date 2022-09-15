Прилетел, увидел и сказал про Сахалин. Около 300 работ прислали на выставку сахалинцы

«Сахалин в моем представлении — целая страна, — 3 июня признавался нашей газете Михаил Танич, советский поэт-песенник. — Это большая тема, к которой и подойти нужно по большому счету. Ну и, разумеется, стихи должны вдохновить Яна Абрамовича (Френкеля. — Прим. ред.)». Композитор стихами вдохновился, и появилась песня «Ну что тебе сказать про Сахалин».

Михаил Танхилевич — такова настоящая фамилия Танича — родился 15 сентября 1923 года в Таганроге в семье городского чиновника, бывшего в 1919 году заместителем начальника ЧК Мариуполя.

В начале Великой Отечественной войны Танич уехал на Кавказ. Окончил Тбилисское военное училище, получил сержантское звание и с июня 1944 года воевал в частях противотанковой артиллерии. С полей сражений Танич вернулся с двумя орденами: Красной Звезды и Славы III степени.

После демобилизации он поступил в Ростовский инженерно-строительный институт, но окончить вуз не успел: был арестован за антисоветскую агитацию. По словам Танича, в дружеской компании он сказал, что у немцев шоссе и радиоприемники лучше отечественных. Этого оказалось достаточно для шести лет тюрьмы и трех лет поражения в правах. После выхода из пермской колонии он три года работал на Сахалине, не имея права вернуться в Москву.

В 1956 году Танича реабилитировали, он приехал в столицу, начал писать статьи для «Московского комсомольца». Через три года издал первый сборник стихов. В начале 60-х он вместе с Яном Френкелем прославился песней «Текстильный городок». А в 1963 году написал с Юрием Саульским хит советской эпохи — «Жил да был черный кот за углом».

В конце мая 1965 года Танич и Френкель приезжали на Сахалин, сопровождая комсомольскую делегацию и главного гостя острова — космонавта Павла Поповича. Композитор и поэт отправились в Долинский район, откуда в первых числах июня вернулись в Южно-Сахалинск. И забежали в редакцию «Советского Сахалина», где пообещали журналисту Евгению Бабкину написать песню об острове.

Бабкин писал об этом в статье:

«Конечно, они очень хотят написать песню о Сахалине и сахалинцах, но для этого им нужно поездить, поплавать и, может быть, даже полетать. Как говорится, набраться впечатлений…

Мы еще не знаем, какая это будет песня, веселая или задумчивая…

Но она будет. И сахалинцы надеются, что это будет хорошая песня…».

Песня «Ну что тебе сказать про Сахалин» вышла и прогремела на весь СССР осенью 1965 года. В ближайшее время мы подробно напишем о том, как ее создавали.

Петр Градский.